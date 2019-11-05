Поматросил и бросил: экс-король Малайзии отказался признавать свое отцовство

Бывший супруг Оксаны Воеводиной не верит, что ребенок, фото которого показала модель, рожден от него.

Бывшая «Мисс Москва» Оксана Воеводина в своем микроблоге делится с подписчиками всеми перипетиями взаимоотношений с бывшем мужем. Недавно стало известно, что экс-король Малайзии Мухаммад V не горит желанием признавать отцовство по отношению к сыну Оксаны Леону.

Как сообщает газета Daily Mail, бывший монарх не верит, что на фото его сын. Более того, источник сообщил, будто Мухаммад заявил, что мальчик может быть от «любого азиатского мужчины». По словам инсайдера в султанском дворце, Мухаммад V возмущен тем, что Воеводина использовала лицо мальчика во время бракоразводного процесса.

Источник добавил, что султан считает женитьбу на Оксане ошибкой и желает, чтобы она «перестала позориться и нашла нового мужа». Он также якобы назвал экс-«Мисс Москва» «мстительной и злой».