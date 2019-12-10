Сюткин о Лужкове: «Когда люди уходят, впечатление должно оставаться хорошее»

Заслуженный артист России Валерий Сюткин, как и многие уважающие Юрия Лужкова исполнители, не смог остаться в стороне после смерти политика. Журналистам портала Teleprogramma.pro Сюткин рассказал, что о тесном общении с Юрием Михайловичем говорить не приходится, но им неоднократно удавалось встречаться на публичных мероприятиях.

«Я в политике не разбираюсь, но оцениваю его не как общественного деятеля, а как человека. Человек он был улыбчивый, но нос излишне высоко не поднимал. Мы обменивались с ним рукопожатиями, когда я песни о Москве пел. Всегда, когда человек уходит, нужно отдать ему должное. Я за все хорошее Юрию Михайловичу благодарен», — отметил он.

Сюткин подчеркнул, что шокирован новостью о внезапном уходе политического деятеля. Однако он хорошо помнит момент, когда Лужков был активно поддерживаем большинством москвичей. Для него это определенно показатель настоящего человека.

«Еще раз повторюсь – когда люди уходят, впечатление должно оставаться хорошее. К счастью, у Юрия Михайловича были определенные, ярко выраженные моменты, когда все его очень любили. Я человек, который помнит хорошее. Помню его кипучую деятельность, помню, как все за него голосовали. Я благодарен Лужкову. Спасибо, Юрий Михайлович, за все то хорошее, что было!» — сказал он.