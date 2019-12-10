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«Этот человек очень любил Москву»: Аскольд Запашный рассказал о Лужкове

Артист цирка не был лично знаком с градоначальником, но слышал о нем много хорошего.

«Этот человек очень любил Москву»: Аскольд Запашный рассказал о Лужкове
Аскольд Запашный. Фото: Вислов Иван/Архив "КП"

10 декабря стало известно, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер в Германии, находясь в медицинском учреждении. Ему было 83 года и многие представители шоу-бизнеса буквально шокированы этой новостью. Свои соболезнования поспешили выразить те, кто знал и помнит Лужкова, а портал Teleprogramma.pro взял небольшое интервью у артиста цирка Аскольда Запашного.

«Любой политик такого уровня, как бывший градоначальник, который управлял столицей, это всегда очень одиозная фигура всегда неоднозначно воспринимаемая публикой, потому что когда ты являешься руководителем подобного уровня, у тебя есть как сторонники, так и противники. Поэтому я слышал много и хорошего, и плохого, видел народный гнев», — рассказал Аскольд.

Напомним, не все почтили память градоначальника достойно, некоторые из звезд шоу-бизнеса решили, что время пришло и начали изливать свою злобу на погибшего, к счастью, таких было меньшинство.

«Иногда его обвиняли во всех смертных грехах, но я не видел ничего плохого в том, что он делал. Мне кажется, этот человек очень любил Москву и сделал очень много для нее, в непростое, переходное время. Хотя судить о его личных качествах мне трудно. Во власти очень много людей неоднозначных. Я как москвич могу сказать, что Юрий Михайлович очень любил свою работу и Москву, он хотел город преобразить и навести в нем порядок», — поделился Запашный.

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«Этот человек очень любил Москву»: Аскольд Запашный рассказал о Лужкове
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