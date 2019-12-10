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Рэпер L’One требует у Black Star отчет о расходах за 7 лет

Леван Горозия хотел бы ознакомиться с тем, куда лейбл тратил деньги, заработанные при сотрудничестве с рэпером.

Рэпер L’One требует у Black Star отчет о расходах за 7 лет
Рэпер L'One Леван Горозия. Фото: КП/Глуз Александр

Рэпер L’One (он же Леван Горозия) потребовал отчет от Black Star по расходам за последние 7 лет.  Накануне исполнитель обратился в Мещанский суд столицы с требованием предоставить ему документы о тратах лейбла. Адвокат Black Star Сергей Жорин рассказал, что Горозия требует выплатить ему 146 миллионов рублей. Именно в такую сумму артист оценил свои убытки — L’One уверен, что часть денег были потрачены компанией не на его развитие, а на сторонние ресурсы.

Рэпер L'One Леван Горозия. Фото
Рэпер L’One Леван Горозия. Фото: КП/Вислов Иван

РИА Новости отмечают, что после выяснения всех обстоятельств лейбл намерен предъявить исполнительному органу власти все отчеты и квитанции. Жорин также подчеркнул, что Горозия находился в курсе переводимых ему средств, ведь суммы ему озвучивались, а вслед за этим он подписывал документы о согласии. Почему же речь идет именно о 146 миллионах, не сообщается.

Следующее заседание по этому делу должно состояться 26 декабря. Примечательно, что Горозия на суде 9 декабря отвечать на вопросы отказался и присутствовал исключительно в качестве слушателя.

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L'OneЛеван ГорозияЛейбл "Black Star"суд
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Рэпер L’One требует у Black Star отчет о расходах за 7 лет
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