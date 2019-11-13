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Бибер в Teleprogramma.pro: эксклюзивное видео с открытия Black Star Burger в Лос-Анджелесе

Певец с супругой были замечены в числе первых посетителей в заведении Тимати.

Бибер в Teleprogramma.pro: эксклюзивное видео с открытия Black Star Burger в Лос-Анджелесе
Тимати (Фото: Globallookpress.com)

Рэпер Тимати открыл свой ресторан Black Star Burger в Лос-Анджеле. В распоряжении сайта Teleprogramma.pro появилось эксклюзивное видео с прошедшего мероприятия. В числе первых гостей заведения был замечен 25-летний Джастин Бибер. Поп-R&B-певец и по совместительству автор множества хитов появился в компании своей возлюбленной Хейли. Ни для кого не секрет, что помимо Соединенных Штатов бургерные Тимати уже прижились в Киргизии, Азербайджане, Армении и Белоруссии.

Сам рэп-исполнитель, обращаясь к верным почитателям, заявил, что будет рад видеть всех желающих попробовать «самые сочные и мощные бургеры» в своих заведениях. И, судя по всему, слова Тимати были услышаны. На открытии Black Star Burger музыкант и продюсер охотно позировал с именитыми гостями заведения, в частности, с Джастином Бибером и его красавицей-женой.


Напомним, что экс-возлюбленный Алены Шишковой не так давно во второй раз стал отцом. Нынешняя избранница рэпера, модель Анастасия Решетова, подарила бизнесмену долгожданного наследника — сына Ратмира. Малыш появился на свет 16 октября. От Шишковой у музыканта подрастает пятилетняя дочь Алиса.

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Бибер в Teleprogramma.pro: эксклюзивное видео с открытия Black Star Burger в Лос-Анджелесе
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