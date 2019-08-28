Леван Горозия продолжит творческий путь под собственным именем

Но рэпер не оставит попыток вернуть псевдоним L’One на суде с Black Star.

Леван Горозия, потерявший сценический псевдоним L’One после разрыва отношений с Black Star, продолжит писать музыку под собственным именем. Об этом рэпер сообщил поклонникам в Instagram.

В блоге музыканта появился новый трек «Никто, кроме нас», подписанный фамилией Горозия. По словам музыканта, борьбу с лейблом Тимати он прекращать не собирается. Он продолжит попытки вернуть имя L’One и права на композиции в ходе уже второго судебного разбирательства.

«Это не первый раз, когда я начинаю почти с нуля. Не привыкать. Я возвращаюсь. Леван Горозия здесь», – заявил артист.

Отметим, в комментариях рэпера поддержала Глюкоза. Певица коротко, но эмоционально написала Левану: «Полный вперед!»

Горозия считает контракт, который ранее заключил с Black Star, нечестным. По мнению исполнителя, из его гонораров вычитались суммы за любое действие, например, запись клипа. Таким образом, он платил за все сам и теперь уверен, что продюсерская компания должна ему 10 миллионов рублей, сообщал портал Teleprogramma.pro.