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«Мне искренне жаль»: Собянин принес соболезнования в связи со смертью Лужкова

Мэр Москвы вспомнил своего предшественника добрыми словами.

«Мне искренне жаль»: Собянин принес соболезнования в связи со смертью Лужкова
Юрий Лужков. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

10 декабря стало известно о кончине Юрия Лужкова, экс-мэра столицы России. Смерть наступила в клинике Мюнхена, мужчине было 83 года. Свои соболезнования в официальном аккаунте в Twitter принес Сергей Собянин, мэр Москвы.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал глава столицы России.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы почти рекордный срок, 18 лет.

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«Мне искренне жаль»: Собянин принес соболезнования в связи со смертью Лужкова
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