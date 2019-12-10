«Мне искренне жаль»: Собянин принес соболезнования в связи со смертью Лужкова

10 декабря стало известно о кончине Юрия Лужкова, экс-мэра столицы России. Смерть наступила в клинике Мюнхена, мужчине было 83 года. Свои соболезнования в официальном аккаунте в Twitter принес Сергей Собянин, мэр Москвы.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал глава столицы России.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы почти рекордный срок, 18 лет.