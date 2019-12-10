Тайно родила: Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет с новорожденным ребенком

Актриса была замечена на прогулке не только с младенцем, но и с мужем, а также старшим сыном.

37-летняя Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) знакома всем по фильму «Дневник принцессы». В этом году она взяла паузу в карьере в связи с беременностью. Актриса не стала скрывать, что первый триместр прошел не совсем гладко, поэтому она редко появлялась на публике. Последний раз ее видели в октябре. Тогда она посетила премьеру фильма «Современная любовь», подчеркнув округлившийся живот белоснежным костюмом, а спустя несколько дней подруги устроили для нее сюрприз-вечеринку baby shower.

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После этого Энн не появлялась на публике. Но накануне папарацци застали ее на прогулке уже с новорожденным малышом. Актриса тайно родила ребенка. Она предпочла не делиться этой радостной новостью. Хэтэуэй прогуливалась с детской переноской с младенцем в одном из парков в Коннектикуте. Компанию ей составляли 38-летний супруг Адам Шульман и трехлетний сын Джонатан. Все были одеты достаточно тепло, но некоторые поклонники заметили, что актриса уже пришла в форму. В связи с этим они сделали вывод, что роды состоялись еще несколько недель назад.

Джинсы облегали фигуру девушки, а свитер и шарф дополнили образ. Пока остается секретом и пол ребенка, и его имя. Фанаты надеются, что скоро Энн поделится с ними снимками малыша и расскажет другие подробности. Напомним, что артистка уже почти семь лет счастлива в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом. Теперь у их сына появился братик или сестренка. Звезда не скрывала, что очень хотела еще одного ребенка.