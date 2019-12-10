НОВОСТИ

Тайно родила: Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет с новорожденным ребенком

Актриса была замечена на прогулке не только с младенцем, но и с мужем, а также старшим сыном.

Тайно родила: Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет с новорожденным ребенком
Энн Хэтэуэй. фото: globallookpress.com

37-летняя Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) знакома всем по фильму «Дневник принцессы». В этом году она взяла паузу в карьере в связи с беременностью. Актриса не стала скрывать, что первый триместр прошел не совсем гладко, поэтому она редко появлялась на публике. Последний раз ее видели в октябре. Тогда она посетила премьеру фильма «Современная любовь», подчеркнув округлившийся живот белоснежным костюмом, а спустя несколько дней подруги устроили для нее сюрприз-вечеринку baby shower.

После этого Энн не появлялась на публике. Но накануне папарацци застали ее на прогулке уже с новорожденным малышом. Актриса тайно родила ребенка. Она предпочла не делиться этой радостной новостью. Хэтэуэй прогуливалась с детской переноской с младенцем в одном из парков в Коннектикуте. Компанию ей составляли 38-летний супруг Адам Шульман и трехлетний сын Джонатан. Все были одеты достаточно тепло, но некоторые поклонники заметили, что актриса уже пришла в форму. В связи с этим они сделали вывод, что роды состоялись еще несколько недель назад.

Джинсы облегали фигуру девушки, а свитер и шарф дополнили образ. Пока остается секретом и пол ребенка, и его имя. Фанаты надеются, что скоро Энн поделится с ними снимками малыша и расскажет другие подробности. Напомним, что артистка уже почти семь лет счастлива в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом. Теперь у их сына появился братик или сестренка. Звезда не скрывала, что очень хотела еще одного ребенка.

«Каждый раз, когда я пыталась забеременеть, у меня ничего не получалось. Как назло, в этот момент вокруг беременели все, кроме меня», — делилась Хэтэуэй в одном из интервью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременность и родыЗвездные детиЭнн Хэтэуэй
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тайно родила: Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет с новорожденным ребенком
Интересно?
Поделись с друзьями: