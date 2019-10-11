Беременная Энн Хэтэуэй выбрала для выхода в свет белый наряд

На премьере фильма «Современная любовь» актриса появилась в брючном костюме с оборками на топе.

Находящаяся на последних месяц беременности актриса Энн Хэтэуэй пришла на премьеру фильма «Современная любовь» в нежном белом костюме с оборками. Верх у топа был частично открыт, подчеркивая, тем самым, тонкую линию плеч. Ярким украшением топа также стала ассиметричная накидка. Низ кофточки был отдекорирован оборками, которые позволили Энн немного прикрыть свое положение. Низ же для выхода Хэтэуэй выбрала классический – прямые белые брюки.

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Отметим, что авторство костюма принадлежит Оскару де ла Рента. Сама Энн выглядела очень счастливой и с удовольствием позировала фотографам. Хэтэуэй трогательно обнимала рукой свой живот, тем самым, намекая, что будущий ребенок стал для нее долгожданным. Малыш станет вторым ребенком актрисы от супруга Адама Шульмана — ее старшему сыну Джонатану исполнилось три года.