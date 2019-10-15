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Подруги устроили для беременной Энн Хэтэуэй вечеринку baby shower

Актриса была удивлена, когда обнаружила на террасе своего дома накрытый стол и своих подружек.

Подруги устроили для беременной Энн Хэтэуэй вечеринку baby shower
Энн Хэтэуэй. фото: globallookpress.com

36-летняя Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) знакома всем по фильму «Дневник принцессы». Ей также часто достаются роли коварных мошенниц или сказочных королев. Но теперь актриса, скорее всего, возьмет паузу в карьере. Летом она объявила о своей беременности. Первый триместр прошел не совсем гладко. Артистка мучилась от токсикоза, поэтому редко появлялась на публике. Сейчас, когда девушка находится на последнем сроке беременности, ее самочувствие улучшилось.

Недавно Энн посетила премьеру фильма «Современная любовь». Актриса буквально светилась от счастья, а белоснежный костюм от Oscar de la Renta подчеркнул ее округлившийся живот. Второй ребенок знаменитости уже скоро появиться на свет, поэтому на днях подруги решили организовать для Хэтэуэй сюрприз-вечеринку baby shower, которая уже стала традиционной в США. Когда актриса вернулась в свой новый особняк в Нью-Йорке, то обнаружила на террасе накрытый стол и своих друзей.

В числе гостей присутствовала голливудская актриса Джессика Честейн и другие подруги звезды. Они крикнули: «Сюрприз!», чем напугали Энн. Она даже прикрыла рот от удивления, об этом пишет издание Daily Mail. В воскресенье днем актрису видели на улице в Нью-Йорке. Она была облачена в джинсы и объемным свитер молочного цвета. От макияжа Хэтэуэй отказалась, скрыв глаза за солнцезащитными очками. В руках она несла алые шарики, подаренные ей подругой.

Напомним, что артистка уже почти семь лет счастлива в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. У них подрастает трехлетний сын Джонатан, у которого скоро появится братик или сестренка.

А вы любите устраивать сюрпризы?

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Тэги:

Baby showerАдам Шульман и Энн Хэтэуэйбеременность и родыЭнн Хэтэуэй
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Подруги устроили для беременной Энн Хэтэуэй вечеринку baby shower
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