Подруги устроили для беременной Энн Хэтэуэй вечеринку baby shower

Актриса была удивлена, когда обнаружила на террасе своего дома накрытый стол и своих подружек.

36-летняя Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) знакома всем по фильму «Дневник принцессы». Ей также часто достаются роли коварных мошенниц или сказочных королев. Но теперь актриса, скорее всего, возьмет паузу в карьере. Летом она объявила о своей беременности. Первый триместр прошел не совсем гладко. Артистка мучилась от токсикоза, поэтому редко появлялась на публике. Сейчас, когда девушка находится на последнем сроке беременности, ее самочувствие улучшилось.

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Недавно Энн посетила премьеру фильма «Современная любовь». Актриса буквально светилась от счастья, а белоснежный костюм от Oscar de la Renta подчеркнул ее округлившийся живот. Второй ребенок знаменитости уже скоро появиться на свет, поэтому на днях подруги решили организовать для Хэтэуэй сюрприз-вечеринку baby shower, которая уже стала традиционной в США. Когда актриса вернулась в свой новый особняк в Нью-Йорке, то обнаружила на террасе накрытый стол и своих друзей.

В числе гостей присутствовала голливудская актриса Джессика Честейн и другие подруги звезды. Они крикнули: «Сюрприз!», чем напугали Энн. Она даже прикрыла рот от удивления, об этом пишет издание Daily Mail. В воскресенье днем актрису видели на улице в Нью-Йорке. Она была облачена в джинсы и объемным свитер молочного цвета. От макияжа Хэтэуэй отказалась, скрыв глаза за солнцезащитными очками. В руках она несла алые шарики, подаренные ей подругой.

Напомним, что артистка уже почти семь лет счастлива в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. У них подрастает трехлетний сын Джонатан, у которого скоро появится братик или сестренка.

А вы любите устраивать сюрпризы?