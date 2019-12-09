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Джулия Робертс и Мишель Обама отправились в Юго-Восточную Азию

К ним также присоединилась дочь Джорджа Буша – Дженна.

Джулия Робертс и Мишель Обама отправились в Юго-Восточную Азию
Актриса Джулия Робертс. Фото: Globallookpress

Бывшая первая леди США Мишель Обама и голливудская актриса Джулия Робертс посетили одну из вьетнамских школ в округе Кан-Гиуок, где пообщались с местными школьницами. Две знаменитости направляются в Куала-Лумпур для проведения конференции, посвященной женскому образованию в Малайзии.

Джулия Робертс. Фото
Джулия Робертс. Фото: Globallookpress

Во Вьетнаме Мишель Обама выступила перед ученицами школы с речью, а потом в дружеской обстановке поговорила с девочками об образовательных возможностях подростков. К супруге Барака Обамы и голливудской кинозвезде также присоединилась Дженна Буш Хагер, соведущая шоу NBC Today и дочь Джорджа Буша.

Мишель Обама. Фото
Мишель Обама. Фото: Globallookpress

Уже завтра в Куала-Лумпур начнётся четырехдневная конференция, где Робертс и Обама поделятся уроками лидерства и секретами женской карьеры. К слову, Джулия и раньше работала с международным благотворительным фондом Obama foundation Girls Opportunity Alliance. В январе был опубликован видеоролик, посвященный обучению девочек, в котором, кроме Робертс также снялись Мэрил Стрип, Дэвид Бекхэм, Энн Хэтэуэй, Натали Портман и другие знаменитости, пишет DailyMail.

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Тэги:

БлаготворительностьДжулия Робертс Мишель ОбамаДэвид БекхэмМэрил СтрипНатали Портман
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Джулия Робертс и Мишель Обама отправились в Юго-Восточную Азию
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