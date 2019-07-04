Звездные истории

Джулия Робертс раскрыла главное правило в воспитании детей

Актриса призналась, что старается выстраивать с наследниками доверительные отношения.

Джулия Робертс раскрыла главное правило в воспитании детей
Джулия Робертс. фото: globallookpress.com

Джулия Робертс в свое время прославилась благодаря фильму «Красотка». Теперь она является одной из самых богатых актрис в мире. Несколько лет назад журнал Forbes оценил состояние актрисы в 250 миллионов долларов. Личная жизнь у звезды всегда была насыщенной. После первого неудачного брака с кантри-певцом Лайлом Ловеттом летом 2002 года Джулия сыграла свадьбу с кинооператором Дэниелом Модером. Через два года у пары родилась двойня: дочь Хэзел Патриша и сын Финнеас Уолтер. В 2007 году она стала мамой снова, у нее родился сын Генри.

Робертс и вся ее семья живет в пентхаусе на Манхеттене. Актриса продолжает активно сниматься в кино. При этом работу она успешно совмещает с материнством. У супругов особый взгляд на воспитание наследников. Джулия считает, что дети не должны расти избалованными. Своих наследников она учит быть самостоятельными: готовить еду и застилать постель. В недавнем интервью артистка рассказала о своем главном правиле в воспитании детей.

Она старается меньше нервничать. Для этого звезда выстраивает доверительные отношения с дочкой и сыновьями. «Я доверяю. Иногда тоже волнуюсь, но, как говорит моя сестра: „Не беспокойся прежде, чем появится повод“. Какой смысл беспокоиться, если для этого нет причин? Я стараюсь присутствовать рядом и доверять им», — поведала актриса изданию Marie Claire. Двойняшкам сейчас по 14 лет, а старшему сыну — 12, поэтому Робертс пристально за ними следит.

После съемок в фильме «Вернуть Бена», где она сыграла маму подростка-наркомана, женщина пересмотрела некоторые взгляды на воспитание. Актриса запретила им пользоваться социальными сетями и ограничила доступ к просмотру телевизора. Она считает, что так сможет уберечь их от пагубного влияния общества. Также Джулия отметила, что они с мужем стараются не работать одновременно, чтобы дети получали внимание хотя бы от одного родителя, но так получается не всегда.

«Это может случиться, но… есть мои проекты, а есть проекты Дэнни, планирование детских школ, и всё по расписанию», — поделилась актриса.

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воспитание детейДжулия Робертсзвездные дети

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Джулия Робертс раскрыла главное правило в воспитании детей
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