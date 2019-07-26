«Не умнее других»: Мишель Обама пренебрежительно отозвалась о Елизавете II

Бывшая первая леди США выступила с речью перед студентами на саммите, посвященном тому, как добиться успеха.

Мишель Обама дала студентам совет во время своего выступления на саммите, посвященном вопросу о том, как стать успешным. Во время своей пламенной речи экс-хозяйка Белого дома ненароком «прошлась» по Елизавете II.

Бывшая первая леди США призвала студентов не тушеваться перед своими сокурсниками, приведя в качестве примера свой опыт общения с лидерами других стран. Выпускница Принстонского университета заявила, что главы государств «не умнее, чем другие».

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«Вы всегда думаете, что кто-то знает больше, чем вы. Я была, возможно, за каждым круглым столом, где собирались бизнесмены и политики», — начала она свою речь.

«Я общалась с руководителями крупнейших компаний. Я ужинала с чертовой королевой! Я была на саммитах с мировыми лидерами. Они не умнее вас. Я встречалась с этими людьми», — заявила Мишель.

Выступление миссис Обамы состоялось спустя некоторое время после того, как по результатам голосования она заняла первую строчку в рейтинге людей, вызывающих наибольшее восхищение.

Что же касается Елизаветы II, то британской королеве в списке досталось лишь пятое место, напоминает Express.