«Выступать с сестрой — большой риск»: Билан пригласил на сольник родственницу

Певец при полном аншлаге представил в «Крокусе» шоу «Планета Билан». Примечательно, что первые две песни спела его сестра - 24-летняя Анна Белан.

Дима Билан осуществил давнюю мечту и 6-7 ноября ощутил себя покорителем миров на глазах тысяч зрителей. Певец сделал этот в буквальном смысле, представив новое фэнтэзи-шоу «Планета Билан».

Перед собравшимися раскинулась сцена-космолет, на котором артист путешествует по своей Вселенной и с помощью невероятных декораций попадает в параллельные реальности своей души.

В некоторых моментах артист заставил всерьез понервничать поклонников. Ведь он взлетел под купол без всякой страховки.

Однако, пожалуй, главной изюминкой выступления стала… младшая сестра певца Анна Белан (Белан — настоящая фамилия Димы — Прим. ред.). Девушка начала карьеру певицы еще несколько лет назад. А в этом году громко «выстрелила», записав несколько дуэтов со звездным братишкой.

Любопытно, что пригласить начинающую певицу на самую большую площадку Москвы было для Билана решением спонтанным и немного рискованным.

«Да, я рискнул. Но ведь и мне давали эти шансы, когда я был молод и зелен. И вот я поделился с Аней сценой и вчера, и сегодня, — признался после концерта Дима. — Это был ее эксперимент, ее программа. Я не вмешивался в ее выступление. Не отягощаю своими советами».

Билан заметил, что и сам не любил наставления «умников» и уверен, что сестренке нужно почаще прислушиваться к самой себе.

«И стараться, чтобы никакие ветра не сбивали, — добавил Билан в разговоре с журналистами. Советчиков всегда будет много. Но тут важно слушать именно себя. Анализировать «вчера» и «позавчера». И просто не забывать о своем внутреннем голосе».

Победитель «Евровидения» рассказал и о том, как до сих пор сам слушает свой внутренний голос. Например, создатели шоу и представить не могли, что исполнитель будет парить под самым куполом без всякой страховки.

Однако Дима и не рассматривал других вариантов. Ведь иначе, как получить драйв от выступления?

«Это так, я люблю чувствовать жизнь максимально, — объяснил он. — Ты находишься словно в другом измерении, а про себя молишься, чтобы все прошло хорошо».

Исполнитель выразил уверенность в том, что и в жизни еще не настало время себя жалеть. Два грандиозных шоу певец отыграл, вернувшись с гастролей. А сразу после «Планеты Билан» готовится улететь снова.

«Спать когда? Пока мне это только снится. Хотя часика два может и получится», — посмеялся он.

А вы совершаете рискованные поступки?