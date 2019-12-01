Андрейченко предложила Максиму Дунаевскому снова пожениться

После долгого перерыва звезда советского кино, наша Мэри Поппинс, Наталья Андрейченко снова появилась на экранах телевизоров. Правда, на этот раз не в новом фильме, а в шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Один из моментов программы оказался весьма любопытным. Наталья впервые за многие годы встретилась со своим первым мужем композитором Максимом Дунаевским, для которого актриса была уже четвертой супругой.

Экс-супруг преподнес Андрейченко букет цветов, а та, в свою очередь, удивила аудиторию необычным предложением.

«Ты не хотел бы случайно выйти за меня замуж или жениться во второй раз?», — поинтересовалась 63-летняя актриса.

Еще больше удивила зрителей реакция Максима Дунаевского. Он нисколько не смутился и заметил. Что, может быть, именно поэтому так оделся. Композитор пообещал подумать, хотя и не он его сделал.

Самым обескураженным, похоже, оказался, Андрей Малахов. Он спросил Дунаевского, свободен ли композитор в настоящее время.

«Можно сказать, что так», — интригующе заметил Максим Дунаевский, возможно, расставшийся со своей седьмой супругой Мариной Рождественской. Она была младше композитора на 28 лет.

Напомним, в этой же программе актриса разрыдалась, вспоминая о Кирилле Толмацком. Рэпера, больше известного как Децл, не стало в этом году. Накануне в интернете опубликовали документальный фильм об артисте.