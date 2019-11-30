«Ты прости меня»: 63-летняя Андрейченко разрыдалась на могиле Децла

Наталья Андрейченко начала свою карьеру в СССР, а потом стала много путешествовать. Долгое время артистка жила в США, а потом в Мексике. На родине она бывает не часто, но на днях приехала. Советская Мэри Поппинс дала откровенное интервью Андрею Малахову в передаче «Привет, Андрей!». Она вспомнила о жизни с первым мужем Максимом Дунаевским и о втором избраннике австрийском режиссере Максимилиане Шелле, который скончался в 2014 году.

Как оказалось, Андрейченко сильно переживала, когда узнала о смерти Кирилла Толмацкого, больше известного под псевдонимом Децл. 35-летний рэпер внезапно скончался 3 февраля на вечеринке в Ижевске в результате острой сердечной недостаточности. Ему артистка посвятила пост в Instagram, где написала, что всегда его любила. Как оказалось, дети самой актрисы выросли на творчестве этого человека. Проститься с ним она не смогла, но побывала на могиле, как только прилетела в Москву.

«Ой, Кирюша. Сколько цветов… и твой любимый мишка. Ты прости меня, что я не могла быть у тебя на похоронах. Спасибо тебе, ты был такой добрый человек. Я не знаю добрее человека. Ты был чистая, светлая душа. Выскочил так „пух“ в одну секунду, но твоя чистота, красота, свет останутся с нами. Так я тебя люблю. Так я тебя обожаю. Дружочек мой, давай помолчим», — произнесла на Пятницком кладбище Андрейченко.

Она расплакалась на могиле. «Трудно быть гением, Кирюша, когда тебя никто не понимает. Я знаю. Когда ты опережаешь время, когда ты не такой как все, когда тебя не принимают, а ты не можешь это изменить», — сдерживая слезы сказала артистка. Она призналась, что знала Толмацкого 23 года. Столько лет они дружили. По словам актрисы, сам Децл признавался ей, что ему проще дружить с теми, кто старше него. Рэперу было комфортнее общаться с другим поколением. Она не стала скрывать, что пыталась сподвигнуть Кирилла, чтобы он помирился с отцом Александром Толмацким.

Андрейченко не знала его папу. В студии она впервые с ним познакомилась. Артистка удивилась тому, как сын был похож на своего родителя. Она поблагодарила мужчину за то, что он пришел на передачу. «Мой сын чуть не сошел с ума», — заверила женщина. Она снова заплакала, вспоминая этот момент. По ее словам, Децл никогда ни о чем не просил. Сын артистки Дмитрий корил себя за то, что не понял, что ему нужна помощь. Он был готов пригласить рэпера жить к себе в дом в Австрию. «А он собирался все продать и уехать за границу, но не успел», — отметил отец Децла.