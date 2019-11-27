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В YouTube появился документальный фильм о Децле

Ранее сообщалось, что премьера состоится 7 ноября.

В YouTube появился документальный фильм о Децле
ДЕЦЛ/ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BK7Q36ENFYD/

О том, что журналист Роман Супер задумал снять документальный биографический фильм о скоропостижно скончавшемся рэпере Децле, стало известно довольно давно. Время от времени авторы рассказывали о том, как движется съемочный процесс.

Создатели отмечали, что в документальном фильме снимались родные Кирилла Толмацкого. Но вот вдова рэпера общаться и рассказывать о своей личной жизни с Децлом наотрез отказалась. Поговаривают, Юлия перестала поддерживать отношения с родней звезды.

Напомним, изначально премьера фильма об артисте была запланирована на 7 ноября, но вышла картина только сейчас.

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документальный фильмКирилл Толмацкийсмерть рэпераУмер рэпер Децл
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В YouTube появился документальный фильм о Децле
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