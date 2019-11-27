В YouTube появился документальный фильм о Децле

О том, что журналист Роман Супер задумал снять документальный биографический фильм о скоропостижно скончавшемся рэпере Децле, стало известно довольно давно. Время от времени авторы рассказывали о том, как движется съемочный процесс.

Создатели отмечали, что в документальном фильме снимались родные Кирилла Толмацкого. Но вот вдова рэпера общаться и рассказывать о своей личной жизни с Децлом наотрез отказалась. Поговаривают, Юлия перестала поддерживать отношения с родней звезды.

Напомним, изначально премьера фильма об артисте была запланирована на 7 ноября, но вышла картина только сейчас.