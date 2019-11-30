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«Как квартира в Москве»: муж Рудковской похвастался люксовым домом на колесах

Фигурист исполнил свою мечту, но его супруга была не сильно рада.

«Как квартира в Москве»: муж Рудковской похвастался люксовым домом на колесах
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. фото: instagram.com/plushenkoofficial/

Евгений Плющенко не скрывает, что любит покупать машины. Однако он отметил, что долго они не стоят у него в автопарке, так как выходит новая модель и от старой чемпион сразу пытается избавиться. Правда продать ее за тот же ценник очень сложно, поэтому он терпит убытки. Не так давно фигурист признавался, что мечтает о доме на колесах. Как оказалось, недавно он исполнил это желание, хоть и не предупредил супругу.

В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» Плющенко провел для Яны Рудковской экскурсию по огромному дому на колесах. В машине оказалась полноценная кровать, душ и даже кухня. «Летом поедем на сборы в Кисловодск, ты будешь готовить», — сразу стал фантазировать Евгений. Жена первым делом поинтересовалась сколько стоит «это удовольствие». Спортсмен стал юлить, но ответил.

Дом на колесах Плющенко. фото: кадр из шоу «ЯнаСупер»

«Дорогой, конечно. Это же „люкс“ класс. Как хорошая большая квартира в Москве. Я подумал, у нас квартира есть, машина есть, а автодома нет. В Европу поедем. Захотели, сели и помчали», — пояснил Плющенко. После этого Рудковская поинтересовалась, не продаст ли он через два месяца свое приобретение. Она попросила супруга хотя бы год не выставлять дом на колесах на продажу. Евгений с ней согласился и сразу отметил, что хочет кое-что доработать.

спальня в доме на колесах. фото: кадр из шоу «ЯнаСупер»

Ему захотелось перекрасить автодом в черный цвет и поставить колеса побольше. Идея лишних расходов не понравилась Яне. «У тебя эта страсть как у Тимати — все оттюнинговать. Не надо этого делать. так он беленький, чистенький, а будет черный, все время грязный», — стала настаивать светская львица. Однако Евгений остался при своем мнении. Он заверил возлюбленную, что результат в итоге будет «фантастический».

кухня в доме на колесах. фото: кадр из шоу «ЯнаСупер»
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Тэги:

Дом на колесахЕвгений ПлющенкоШоу "Яна Супер"Яна Рудковская
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«Как квартира в Москве»: муж Рудковской похвастался люксовым домом на колесах
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