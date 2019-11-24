План Б: Евгений Плющенко решил навсегда завязать с коньками

В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» фигурист Евгений Плющенко заявил, что готов покончить с коньками во всех видах через 4 года. По его словам, он планирует откатать еще 4 года максимум, до 40 лет, а после все. К такому неожиданному решению Евгений пришел после диалога с Яной Рудковской, который прошел на повышенных тонах.

Сначала фигуриста вырвали с его любимой дачи на природе на церемонию вручения наград в Санкт-Петербурге — чего он не очень-то и хотел. После возникла проблема с заселением в номер в отеле, что тоже не прибавило позитивных эмоций уже взвинченному спортсмену. Вскоре диалог зашел о работе, Яна похвалила Филиппа Киркорова за его трудолюбие и способность давать практически любое количество концертов в месяц. В то же время Рудковская пожурила Диму Билана, за то, что тот способен за тот же срок дать всего 15 выступлений, не больше и не меньше. Тут-то Евгений и заговорил о прекращении карьеры.