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План Б: Евгений Плющенко решил навсегда завязать с коньками

Фигурист сообщил, что готов работать еще несколько лет, а после планирует закончить карьеру.

План Б: Евгений Плющенко решил навсегда завязать с коньками
Евгений Плющенко. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» фигурист Евгений Плющенко заявил, что готов покончить с коньками во всех видах через 4 года. По его словам, он планирует откатать еще 4 года максимум, до 40 лет, а после все. К такому неожиданному решению Евгений пришел после диалога с Яной Рудковской, который прошел на повышенных тонах.

Сначала фигуриста вырвали с его любимой дачи на природе на церемонию вручения наград в Санкт-Петербурге — чего он не очень-то и хотел. После возникла проблема с заселением в номер в отеле, что тоже не прибавило позитивных эмоций уже взвинченному спортсмену. Вскоре диалог зашел о работе, Яна похвалила Филиппа Киркорова за его трудолюбие и способность давать практически любое количество концертов в месяц. В то же время Рудковская пожурила Диму Билана, за то, что тот способен за тот же срок дать всего 15 выступлений, не больше и не меньше. Тут-то Евгений и заговорил о прекращении карьеры.

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«ЯнаСупер»Евгений ПлющенкоНовости googleЯна Рудковская
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План Б: Евгений Плющенко решил навсегда завязать с коньками
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