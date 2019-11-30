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Пласидо Доминго заявил, что его «жертвы» приняли вежливость за флирт

Знаменитый оперный певец продолжает быть эпицентром скандала об изнасиловании.

Пласидо Доминго заявил, что его «жертвы» приняли вежливость за флирт
Пласидо Доминго/Фото: https://www.instagram.com/p/B0lShxjomzX/

Оперный певец Пласидо Доминго заявил, что не виноват в приписываемых ему домогательствах – просто «жертвы» неправильно поняли его посыла. В интервью испанской газет Доминго заявил, что последние три месяца агрессивной травли стали для него очень тяжелыми. Доминго отметил – все, кто общался с ним, знают – он никогда не позиционировал себя как преследователя и агрессора. Что же касается каких-то определенных проявлений, то делал это он, потому что соблюдал нормы этикета. На сегодняшний же день они расцениваются в обществе как проявление внимания.

ABC передает – Пласидо уверен: он никогда не обещал никому ролей и никогда не мешал женщинам строить карьеру. Именно поэтому ему непонятно внешнее давление. Не было с тего стороны и злоупотреблений должностными полномочиями, ведь любое решение принимается после обсуждения с группой из трех-пяти человек. На вопрос же о том, почему Доминго ушел с руководительской должности Лос-Анджелесской оперы Доминго ответил – он не хотел бы, чтобы журналисты прессинговали его коллег по сцене.

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Пласидо Доминго заявил, что его «жертвы» приняли вежливость за флирт
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