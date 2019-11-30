Пласидо Доминго заявил, что его «жертвы» приняли вежливость за флирт

Оперный певец Пласидо Доминго заявил, что не виноват в приписываемых ему домогательствах – просто «жертвы» неправильно поняли его посыла. В интервью испанской газет Доминго заявил, что последние три месяца агрессивной травли стали для него очень тяжелыми. Доминго отметил – все, кто общался с ним, знают – он никогда не позиционировал себя как преследователя и агрессора. Что же касается каких-то определенных проявлений, то делал это он, потому что соблюдал нормы этикета. На сегодняшний же день они расцениваются в обществе как проявление внимания.

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ABC передает – Пласидо уверен: он никогда не обещал никому ролей и никогда не мешал женщинам строить карьеру. Именно поэтому ему непонятно внешнее давление. Не было с тего стороны и злоупотреблений должностными полномочиями, ведь любое решение принимается после обсуждения с группой из трех-пяти человек. На вопрос же о том, почему Доминго ушел с руководительской должности Лос-Анджелесской оперы Доминго ответил – он не хотел бы, чтобы журналисты прессинговали его коллег по сцене.