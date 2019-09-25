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Пласидо Доминго был вынужден уйти из Метрополитен-опера

Скандалы, связанные с сексуальными домогательствами, сделали свое дело.

Пласидо Доминго был вынужден уйти из Метрополитен-опера
Пласидо Доминго. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Знаменитый тенор Пласидо Доминго объявил о своем уходе из нью-йоркского театра Метрополитен-опера. Как сообщает пресса, это связано с обвинениями певца в сексуальных домогательствах. 

Доминго напомнил, что впервые выступил в одном из главных оперных залов мира в 27 лет и пел в нем более полувека. Певец подчеркнул, что не соглашается ни с одним обвинением в свой адрес, однако принял решение покинуть театр, чтобы не мешать работе коллег. Руководство Метрополитен-опера никак не прокомментировало решение Пласидо, заметив только, что оно было взаимным. 

Пласидо Доминго во время выступления
Пласидо Доминго во время выступления. Фото: Mihkel Maripuu, via www.imago-im

Напомним, свои обвинения в домогательствах Доминго озвучили сразу около двадцати женщин. Они утверждали, что артист прикасался к ним, пытался целовать и звонил в ночное время. По их словам, отказ идти с певцом на контакт отрицательно сказывался на их карьере.  

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Тэги:

движение MeTooМетрополитен-операНью-ЙоркопераПласидо Доминготеатртенор
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Пласидо Доминго был вынужден уйти из Метрополитен-опера
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