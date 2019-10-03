Пласидо Доминго ушел с поста руководителя американской оперы из-за харассмента

Оперный певец испанского происхождения Пласидо Доминго уволился из Лос-Анджелесской оперы после обвинений в домогательствах. Дирижер проработал в культурном заведении более 20 лет: после же появления компрометирующей его информации в СМИ занимавший пост руководителя Доминго принял решение уйти, а также отменил все концерты со своим участием.

Журналистам The New York Times Пласидо Доминго пояснил, что при принятии решения руководствовался исключительно собственной репутацией. Появившиеся слухи не позволили ему продолжать работу в Los Angeles Opera, несмотря на любовь к этому месту.

«Я очень дорожу Лос-Анджелесской оперой и считаю свою работу по созданию и строительству ее одним из самых важных наследий. Однако недавние обвинения создали атмосферу, в которой способность служить этому месту была скомпрометирована», — высказался он. Сейчас же Пласидо Доминго намерен заниматься обелением своей репутации.

Напомним, ранее сразу девять женщин обвинили оперного певца в сексуальных домогательствах, пишет канал «360». В списке оказались девять певиц и одна танцовщица. Артистки отмечали, что Доминго неоднократно пытался их поцеловать.