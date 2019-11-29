НОВОСТИ

«Взрослая женщина и молодой муж»: 70-летняя Пугачева высказалась о неравных браках

Сама Алла Борисовна старше шоумена Максима Галкина на 27 лет.

«Взрослая женщина и молодой муж»: 70-летняя Пугачева высказалась о неравных браках
Алла Пугачева (Фото: кадр из программы "Время" на Первом канале)

Примадонна отечественного шоу-бизнеса дала интервью Кириллу Клейменову в студии программы «Время» на Первом канале. В беседе с телеведущим 70-летняя Алла Пугачева рассказала о понравившейся ей песне под названием «Мой друг», благодаря которой она захотела сделать сольный концерт. Эту композицию Пугачевой предложила поэтесса и композитор Виктория Воронина. По словам певицы, слова песни тронули ее до слёз.

«Точно так же, как и зритель, разрыдалась», — сетовала в интервью Примадонна.

По силе воздействия эту композицию Алла Борисовна сравнила с другой песней — «Не отрекаются любя». Певица уточнила, что сейчас она не скучает по гастрольной деятельности. Артистка обрела настоящее женское счастье рядом с нынешним супругом. В ноябре 2017 года Пугачёва обвенчалась в одном из подмосковных храмов с Максимом Галкиным. Певица подметила, что хоть она и ушла со сцены, все же оставила за собой право появляться на экране, изредка петь.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева дала интервью Кириллу Клейменову (Фото: кадр из программы «Время» на Первом канале)

Когда Примадонна говорила о композиции «Мой друг», в студии Первого канала показали отрывок из выступления артистки.

«Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук и в теплоте голоса», — пела на сцене Пугачёва.

По словам артистки, в этих словах есть особый смысл. Алла Борисовна заговорила о неравных браках, уточнив, что это важная проблема для многих. Напомним, что сама певица старше своего возлюбленного на 27 лет. Пара воспитывает 6-летних двойняшек Гарри и Лизу.

«Там еще слова такие, точно для моих лет! Это важная проблема для многих, когда неравный брак: взрослая женщина и молодой муж у нее! Вот в этой песне есть все… И такая любовь, о которой надо петь», — добавила артистка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостидети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНикита Пресняков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Взрослая женщина и молодой муж»: 70-летняя Пугачева высказалась о неравных браках
Интересно?
Поделись с друзьями: