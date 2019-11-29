«Взрослая женщина и молодой муж»: 70-летняя Пугачева высказалась о неравных браках

Примадонна отечественного шоу-бизнеса дала интервью Кириллу Клейменову в студии программы «Время» на Первом канале. В беседе с телеведущим 70-летняя Алла Пугачева рассказала о понравившейся ей песне под названием «Мой друг», благодаря которой она захотела сделать сольный концерт. Эту композицию Пугачевой предложила поэтесса и композитор Виктория Воронина. По словам певицы, слова песни тронули ее до слёз.

«Точно так же, как и зритель, разрыдалась», — сетовала в интервью Примадонна.

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По силе воздействия эту композицию Алла Борисовна сравнила с другой песней — «Не отрекаются любя». Певица уточнила, что сейчас она не скучает по гастрольной деятельности. Артистка обрела настоящее женское счастье рядом с нынешним супругом. В ноябре 2017 года Пугачёва обвенчалась в одном из подмосковных храмов с Максимом Галкиным. Певица подметила, что хоть она и ушла со сцены, все же оставила за собой право появляться на экране, изредка петь.

Когда Примадонна говорила о композиции «Мой друг», в студии Первого канала показали отрывок из выступления артистки.

«Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук и в теплоте голоса», — пела на сцене Пугачёва.

По словам артистки, в этих словах есть особый смысл. Алла Борисовна заговорила о неравных браках, уточнив, что это важная проблема для многих. Напомним, что сама певица старше своего возлюбленного на 27 лет. Пара воспитывает 6-летних двойняшек Гарри и Лизу.