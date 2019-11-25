С пылесосом и веником: двойняшки Пугачевой навели чистоту в мамином замке

Примадонна отечественного шоу-бизнеса не запрещает младшим наследникам участвовать в уборке их особняка в подмосковной деревне Грязь.

70-летняя Алла Борисовна доверила дочке Лизе веник, а сыну Гарри — пылесос. 6-летние двойняшки решили навести чистоту в родительском замке. Малыши вооружились всеми необходимыми атрибутами и под присмотром звездной мамы организовали генеральную уборку. Пока Лиза с веником в руках пыталась справиться с пылью, ее братик Гарри нашел в подсобной комнате пылесос.

«Ну все! Уже чисто!» — слышится за кадром голос Пугачевой. «Нет, я вижу крошки», — настаивает на своем дочка шоумена Максима Галкина.

После того, как наследница Аллы Пугачевой подмела пол в гостиной, кроха переключила внимание на дверные стекла.

«Ой, тут какие-то пятнышки», — сетовала Лиза, оттирая поверхность розовой тряпочкой для уборки.

Сам телеведущий не стал скрывать, что гордится своими детьми, которые в таком раннем возрасте учатся помогать старшим по хозяйству.

«Помощнички», — подписал свежее видео с участием двойняшек Гарри и Лизы супруг певицы.

Примадонна решила вознаградить малышей обедом, однако дети не торопились к столу.

«Садитесь! Вы заслужили обед», — обращается к малышам Пугачева. «Нам не нужен никакой обед», — уверяет Лиза. «А что же вам нужно?» — вопрошает мама двойняшек. «Нам нужно помыться», — пожаловалась дочка Примадонны.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин в ноябре 2017 года обвенчались в одном из храмов в Подмосковье. Певица во второй раз стала мамой в 64 года. В одном из интервью Примадонна отечественного шоу-бизнеса призналась, что мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.