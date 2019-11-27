НОВОСТИ

«Сварщик без бутылки»: Шнуров может взяться за воспитание молодежи

Лидера группировки «Ленинград» пригласили в Волгодонск посмотреть на трезвого рабочего, но музыкант пока не согласился.

«Сварщик без бутылки»: Шнуров может взяться за воспитание молодежи
Шнурова призвали развеять миф про "сварщика с бутылкой" ФОТО: https://www.instagram.com/shnurovs/

Возложить почетную миссию по формированию положительного образа российского рабочего решили на Сергея Шнурова. Лидера группировки «Ленинград» позвали в Волгодонск посмотреть, как работают сварщики госкорпорации «Росатом». На заводе «Атоммаш» делают оборудование для АЭС и «сварщиков с бутылкой» тут не держат.

Приглашение Шнурова — это социальная инициатива, певца просят сделать доброе дело и внести свой вклад в «формирование нового образа рабочего, в частности, сварщика», говорится на официальной страничке холдинга в Facebook.

«Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что необходимо… «формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика»… Предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд принять участие в развенчании этих мифов», — отмечает приглашающая сторона.

Если смотреть еще раньше, то именно о подобной форме сотрудничества говорила министр просвещения Ольга Васильева в программе «Диалоги» на телеканале «Россия-24». Тогда глава ведомства обсуждала с Сергеем Шнуровым существующую проблему — молодежь не хочет получать рабочие специальности.

Музыкант считает, что молодежь не хочет, потому что «есть некий образ сварщика, подкрепленный тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор — и это сварщик». Васильева, конечно же, заявила, что это миф, а вот теперь развенчать его доверили именно Шнурову и госкорпорации.

Пока певец не принял приглашение и никак его не прокомментировал. Если же согласится на встречу, то его ждет показательная экскурсия, после которой Шнуров обязательно должен будет открыть глаза всем окружающим, сообщает сайт Радио «КП».

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ольга ВасильеваСергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сварщик без бутылки»: Шнуров может взяться за воспитание молодежи
Интересно?
Поделись с друзьями: