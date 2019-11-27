«Сварщик без бутылки»: Шнуров может взяться за воспитание молодежи

Лидера группировки «Ленинград» пригласили в Волгодонск посмотреть на трезвого рабочего, но музыкант пока не согласился.

Возложить почетную миссию по формированию положительного образа российского рабочего решили на Сергея Шнурова. Лидера группировки «Ленинград» позвали в Волгодонск посмотреть, как работают сварщики госкорпорации «Росатом». На заводе «Атоммаш» делают оборудование для АЭС и «сварщиков с бутылкой» тут не держат.

Приглашение Шнурова — это социальная инициатива, певца просят сделать доброе дело и внести свой вклад в «формирование нового образа рабочего, в частности, сварщика», говорится на официальной страничке холдинга в Facebook.

«Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что необходимо… «формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика»… Предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд принять участие в развенчании этих мифов», — отмечает приглашающая сторона.

Если смотреть еще раньше, то именно о подобной форме сотрудничества говорила министр просвещения Ольга Васильева в программе «Диалоги» на телеканале «Россия-24». Тогда глава ведомства обсуждала с Сергеем Шнуровым существующую проблему — молодежь не хочет получать рабочие специальности.

Музыкант считает, что молодежь не хочет, потому что «есть некий образ сварщика, подкрепленный тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор — и это сварщик». Васильева, конечно же, заявила, что это миф, а вот теперь развенчать его доверили именно Шнурову и госкорпорации.

Пока певец не принял приглашение и никак его не прокомментировал. Если же согласится на встречу, то его ждет показательная экскурсия, после которой Шнуров обязательно должен будет открыть глаза всем окружающим, сообщает сайт Радио «КП».