Худеющий Шнуров в стихотворной форме высказался о своей диете

46-летний Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о своей диете. Судя по словам артиста, он готов отказаться от любимых калорийных блюд ради поддержания здоровья — благодаря правильному питанию исполнитель сможет немного похудеть. К подобной идее наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале пришел по наставлению докторов.

«Радости в еде

Кончилися. Нету.

Самый худший день

Начинал диету.

Ты меня не трожь,

Я не друг вам боле!

Врач сказал, — хорош…» — отметил Шнуров в своем новом стихотворении, которое он опубликовал на личной страничке в Instagram.

Также артист подметил, что ему придется ограничить себя и в любимых алкогольных напитках. На какое-то время Сергей откажется от мясных деликатесов, в частности, шашлыка.

Напомним, что певец вошел в состав звездных наставников вокального проекта «Голос» на Первом канале вместе с Полиной Гагариной, Константином Меладзе и Валерием Сюткиным. Сергей Шнуров единственный, кто на слепых прослушиваниях повернулся к отцу покойного Егора Клинаева — Дмитрию. По словам певца, в его команде не хватало такого серьезного вокалиста. Сама Полина не смогла сдержать слез, увидев на сцене Клинаева-старшего. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова уточнила, что знала Егора, когда тот был еще мальчиком. Юноша увлекался музыкой, но решил попробовать свои силы в кино. Вместе с Дмитрием Нагиевым он снялся в сериале «Физрук».