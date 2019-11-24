НОВОСТИ

Худеющий Шнуров в стихотворной форме высказался о своей диете

Наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале готов ограничить себя в любимой еде ради поддержания здоровья.

Худеющий Шнуров в стихотворной форме высказался о своей диете
Сергей Шнуров (Фото: Globallookpress.com)

46-летний Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о своей диете. Судя по словам артиста, он готов отказаться от любимых калорийных блюд ради поддержания здоровья — благодаря правильному питанию исполнитель сможет немного похудеть. К подобной идее наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале пришел по наставлению докторов.

«Радости в еде
Кончилися. Нету.
Самый худший день
Начинал диету.
Ты меня не трожь,
Я не друг вам боле!
Врач сказал, — хорош…» — отметил Шнуров в своем новом стихотворении, которое он опубликовал на личной страничке в Instagram.

Также артист подметил, что ему придется ограничить себя и в любимых алкогольных напитках. На какое-то время Сергей откажется от мясных деликатесов, в частности, шашлыка.

Напомним, что певец вошел в состав звездных наставников вокального проекта «Голос» на Первом канале вместе с Полиной Гагариной, Константином Меладзе и Валерием Сюткиным. Сергей Шнуров единственный, кто на слепых прослушиваниях повернулся к отцу покойного Егора Клинаева — Дмитрию. По словам певца, в его команде не хватало такого серьезного вокалиста. Сама Полина не смогла сдержать слез, увидев на сцене Клинаева-старшего. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова уточнила, что знала Егора, когда тот был еще мальчиком. Юноша увлекался музыкой, но решил попробовать свои силы в кино. Вместе с Дмитрием Нагиевым он снялся в сериале «Физрук».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валерий СюткинКонстантин МеладзеПолина ГагаринаПрограмма "Голос"Сергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Худеющий Шнуров в стихотворной форме высказался о своей диете
Интересно?
Поделись с друзьями: