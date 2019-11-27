«Выглядит неплохо»: стилист оценила брючный костюм Карины Андоленко

32-летнюю актрису Карину Андоленко поклонники помнят по роли в сериале «Желтый глаз тигра», в ленте она сыграла вместе с Павлом Прилучным, многосерийному фильму «Чужая кровь» — на съемочной площадке актриса работала вместе с Виктором Добронравовым и Александрой Бортич, исторической саге послевоенного времени «Отчим», где партнером девушки стал Антон Хабаров.

Несмотря на занятость и загруженный съемочный график, Карина сама ведет личную страничку в Instagram, делясь с подписчиками свежими кадрами студийных фотосессий. Так, знаменитость опубликовала понравившийся ей снимок, представ в объективе фотокамеры в брючном костюме. В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави похвалила актрису за правильно подобранный оттенок голубой палитры, подметив, что наша героиня обладает светлыми белокурыми локонами.

«Карина смогла найти для себя наиболее оптимальную гамму. Кроме того, девушка выигрышно подчеркнула глаза — черты лица прорисовываются очень хорошо! Идеальным для Андоленко стал бы пастельный оттенок этого же цвета, слегка нежнее. Но и в этом варианте она выглядит весьма неплохо», — добавила Елена.

Кроме того, Бестави поделилась модным секретом, позволяющим определить, подходит ли человеку та или иная палитра. Для этого необходимо «вооружиться» снимком героя, на котором он представлен в наряде спорной цветовой гаммы.