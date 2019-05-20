«Он — настоящий профессионал»: Бортич поделилась ценным советом Машкова

В одном из последних интервью 24-летняя Александра Бортич рассказала о впечатлениях от работы с Владимиром Машковым. Своего партнера по ленте она считает настоящим профессионалом. Сам актер уже говорил о том, что у не хватает времени на личные моменты, отдых. Владимир Львович не скрывает, что довольно редко видится со своими внучками — 8-летней Стефанией и 7-летней Александрой, которых ему подарила дочь Мария.

«Он настоящий профессионал, интеллигентный, замечательный человек», — приводит Hello! слова Александры Бортич.

Кроме того актриса вспомнила, каким советом поделился с ней Машков, когда они снимали сцену в аэропорту и их начали узнавать прохожие. Многие просили их сделать совместное фото, отвлекая тем самым от процесса съемок.

«Мы обсуждали в тот день, что люди бывают не очень адекватные, и делились разными историями. И тогда он сказал мне: «Так. Слушай. Фоткаться со всеми — это твоя работа». И мне с тех стало гораздо легче… Теперь если я вижу, что человек не очень вежлив… не рефлексирую, а просто улыбаюсь», — подметила актриса.

Также девушка отметила, что самый преданный ее фанат — бабушка. Каждый новый фильм внучки она вместе с подружками-соседками смотрит в кино, гордясь своей Сашей.

Александра Бортич снималась в таких лентах, как «Я худею», «Викинг», «Проводник». Поклонники также помнят ее по сериалу «Полицейский с Рублевки» и многосерийному фильму «Чужая кровь».