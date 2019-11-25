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«Думала, потусуюсь»: Семенович перестала скрывать новый роман

Экс-солистка группы «Блестящие» утверждает, что избранник моложе ее на семь лет.

«Думала, потусуюсь»: Семенович перестала скрывать новый роман
Анна Семенович (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Анна Семенович стала участницей нового выпуска ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии экс-солистка группы «Блестящие» поделилась неожиданной новостью: знаменитость уже больше года встречается с молодым мужчиной, имя которого исполнительница предпочла оставить в тайне. По словам певицы, она старше возлюбленного на семь лет. Однако разница в возрасте не помешала им перейти грань обычной симпатии. Сейчас Анна всерьез задумывается о детях. Хотя изначально она и не предполагала, что ей посчастливится найти вторую половинку.

«Еще три года назад думала, потусуюсь», — добавила Семенович.

Певица не хочет показывать избранника общественности, называя себе суеверным человеком. Однако в изданиях светской хроники тут же появились публикации о том, что Анна закрутила роман с экс-участником «Дома-2» Арсением Ефименковым. Как пишет «Комсомольская правда», молодой человек опубликовал на личной страничке в Instagram совместное фото с Семенович, чем спровоцировал появление подобных слухов.

Ранее в одном из интервью певица объяснила, почему она не торопилась с замужеством. Знаменитость мечтала встретить подходящего мужчину, который отвечал бы всем ее требованиям. Кроме того, Анна боялась решиться на такой серьезный шаг: Семенович надеется, что в будущем ее возможный брачный союз не омрачится разводом, как это нередко случается в звездных семьях.

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Тэги:

Анна СеменовичЗвездный стильЛера Кудрявцевамода и стильПрограмма "Секрет на миллион"
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«Думала, потусуюсь»: Семенович перестала скрывать новый роман
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