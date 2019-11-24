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«Обделен с рождения»: Семенович рассчитывает на участие Тулуповой в истории с сыном Шепелева

Экс-солистка группы «Блестящие» надеется, что 6-летний Платон сможет общаться с семьей мамы.

«Обделен с рождения»: Семенович рассчитывает на участие Тулуповой в истории с сыном Шепелева
Дмитрий Шепелев (Фото: Globallookpress.com)

Родители Жанны Фриске на протяжении двух последних лет не виделись с внуком. Отец 6-летнего Платона — телеведущий Дмитрий Шепелев — после смерти гражданской супруги получил право над опекой. Шоумен сам воспитывает наследника без помощи близких покойной певицы. Семья Жанны не теряет надежды в то, что Дмитрий все-таки позволит им наладить контакт с сыном артистки. Об этом в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» высказалась и Анна Семенович.

Не так давно в прессе появилась информация о том, что Шепелев сделал предложение руки и сердца своей нынешней избраннице — Екатерине Тулуповой. Сама бизнесвумен воспитывает дочь: дети влюбленных с легкостью подружились. Кроме того, девушке удалось завоевать расположение Платона. В связи с чем экс-солистка группы «Блестящие» предположила, что Тулупова сможет повлиять на шоумена в истории с сыном и его отношений с родителями Жанны. Певица настаивает на том, что у ребенка нельзя отрывать половину его жизни, связанную с покойной мамой. Ведь мальчик должен расти в атмосфере любви.

«И так обделен с рождения — он без матери», — сетует Анна.

Семенович надеется, что в скором времени Екатерина приложит усилия для того, чтобы Дмитрий позволил сыну общаться с бабушкой и дедушкой. При этом исполнительница не стала критиковать Шепелева как отца. Шоумен делает все возможное для того, чтобы Платон ни в чем не нуждался. Он один заботится о наследнике, стараясь заменить ему обоих родителей.

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Тэги:

Анна СеменовичДмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"
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«Обделен с рождения»: Семенович рассчитывает на участие Тулуповой в истории с сыном Шепелева
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