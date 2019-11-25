Рекорд Майкла Джексона по числу наград впервые оказался побит

Американская кантри-исполнительница Тейлор Свифт стала триумфатором одной из престижнейших музыкальных премий США — American Music Awards. В этом году она унесла домой сразу шесть наград. Теперь в ее коллекции 29 премий. Таким образом, Свифт установила рекорд — до этого лидером был Майкл Джексон, у которого было 24 награды AMA.

больше по теме Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes Годовой доход певицы составил 185 миллионов долларов.

В номинации «артист года» Свифт состязалась с Дрейком, Арианой Гранде, Хэлси и Post Malone. Получая награду, артистка сказала, что предыдущие 12 месяцев подарили ей «удивительные времена», также ей пришлось делать «самые трудные вещи за всю жизнь».

Другой звездой церемонии стала Билли Айлиш. Она получила награду как «лучший новый артист», а также победила в номинации «лучший артист в жанре альтернативного рока».