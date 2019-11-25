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Рекорд Майкла Джексона по числу наград впервые оказался побит

Певица Тейлор Свифт произвела фурор на награждении American Music Awards.

Рекорд Майкла Джексона по числу наград впервые оказался побит
Тейлор Свифт. Фото: GlobalLookPress

Американская кантри-исполнительница Тейлор Свифт стала триумфатором одной из престижнейших музыкальных премий США — American Music Awards. В этом году она унесла домой сразу шесть наград. Теперь в ее коллекции 29 премий. Таким образом, Свифт установила рекорд — до этого лидером был Майкл Джексон, у которого было 24 награды AMA. 

В номинации «артист года» Свифт состязалась с Дрейком, Арианой Гранде, Хэлси и Post Malone. Получая награду, артистка сказала, что предыдущие 12 месяцев подарили ей «удивительные времена», также ей пришлось делать «самые трудные вещи за всю жизнь». 

Билли Айлиш
Билли Айлиш. Фото: GlobalLookPress

Другой звездой церемонии стала Билли Айлиш. Она получила награду как «лучший новый артист», а также победила в номинации «лучший артист в жанре альтернативного рока». 

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Рекорд Майкла Джексона по числу наград впервые оказался побит
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