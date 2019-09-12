В Сети появились закулисные кадры нового фильма с Тейлор Свифт

Сама актриса призналась, что не могла и представить себя в роли кошки.

Поклонникам Тейлор Свифт позволили заглянуть в закулисье съемок нового фильма «Кошки»: в Сети появился ролик, запечатлевший детали съемочного процесса. На кадрах, опубликованных в Youtube, актеры коллективно оттачивают танцевальные движения, делятся впечатлениями от работы и обсуждают адаптацию фильма бродвейского мюзикла на композицию Уэббера.

Сама Свифт призналась, что не могла и подумать, что ей когда-нибудь предстоит сыграть кошку. Американский певец и танцор Джейсон Деруло отметил, что обычно он двигается исключительно под свою музыку. В этот же раз ему предстоит найти баланс между своей индивидуальностью и работой в новом жанре. Деруло отметил, что для него это – лучший опыт в мире.

больше по теме Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes Годовой доход певицы составил 185 миллионов долларов.

Помимо вышеозвученных знаменитостей, в кадре также появятся Джеймс Корден, известный по роли товарища 11 Доктора в культовом британском сериале «Доктор Кто», Дженнифер Хадсон (финалистка American Idol в 2004 году), Эдрис Эльба и Иэн Макеллелен. В прокате картина стартует 2 января 2020 года.