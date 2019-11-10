Билли Айлиш и Криштиану Роналду: на каких звезд равняется современная молодежь

Портал Teleprogramma.pro пришел к выводу, что для популярности иногда достаточно яркой внешности и незаурядного поведения.

Если в 1960-х годах кумирами молодежи были музыканты The Beatles, а в 1990-х — такие люди, как Виктор Цой или Арнольд Шварценеггер, то спустя еще одно 30-летие образ знаменитостей, которыми восторгаются и с которых хотят брать пример молодые люди, кардинально изменился. Артисты, к примеру, должны очень сильно выделяться среди своих коллег — талант нынче не является главной составляющей успеха, а вот необычный стиль или поведение вполне могут сделать человека популярным.

10 ноября, когда отмечается Всемирный день молодежи, портал Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, на кого равняется молодежь в 2019 году.

Билли Айлиш

17-летняя певица Билли Айлиш носит мешковатую одежду известных брендов и поет депрессивные песни о подростковых страданиях. За короткое время эта девушка стала звездой мирового масштаба, на ее песни «подсели» не только подростки, но и многие люди среднего возраста.

Как мы писали, Билли уже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой лидер чартов. Впечатляет и количество ее подписчиков в Instagram — сейчас эта цифра приближается к 42 миллионам.

15 тысяч счастливчиков в сентябре этого года смогли попасть на концерт юной американской исполнительницы в Москве. Это были не только подростки, но и многие взрослые, любимые народом звезды отечественного шоу-бизнеса. Как признался после мероприятия телеведущий Иван Ургант, гостьей программы которого стала Билли, в его семье песни этой девушки слушают все: и он, и его супруга, и дети.

Элджей

Главная отличительная черта рэпера Элджея из Новосибирска, он же — Алексей Узенюк, — белые контактные линзы, из-за которых у зрителей складывается ощущение, будто парень хронически пребывает в каком-то трансе. Людей старшего поколения такая необычная внешность пугает и отталкивает, но молодежь от Элджея просто в восторге.

Популярности артисту добавляет и то, что он женат на известном блогере — Насте Ивлеевой. Многие поклонники Насти только ради интереса к ней подписываются на ее мужа и постепенно привыкают к его белым глазам.

Настя Ивлеева

А вот и сама Настя. Блогер и телеведущая, известная великолепным чувством юмора и умением посмеяться над собой, очень популярна в Instagram. Людям нравится, что Ивлеева, в отличие от гламурных див, не стремится показывать в соцсетях красивые картинки, напротив, у ее страницы нет единого стиля, она публикует там самые разные фото и видео, а также самым непотребным образом «отфотошопленные» картинки, глядя на которые, невозможно сдержать улыбку.

С 2017 года Настя ведет украинскую программу о путешествиях «Орел и решка», в 2018 году в эфир вышел ее собственный проект AGENTSHOW, гостями которого становились различные знаменитости.

Иван Рудской (блогер Ивангай)

Ваня Рудской из украинской глубинки доказал всем, что стать миллионером можно благодаря одному лишь упорству и удаче. В нужное время и с большой настойчивостью он начал снимать и выкладывать свои ролики на YouTube. Сейчас у Ивангая почти 15 миллионов подписчиков, а количеству просмотров его роликов могут позавидовать многие музыкальные исполнители.

На своем канале Ваня рассказывает о своей жизни, поет, экспериментирует, играет в компьютерные игры. Выручки от рекламы ему вполне хватает на безбедную жизнь.

Хабиб Нурмагомедов

Дэвид Бекхэм — настоящая легенда для многих футболистов и футбольных болельщиков, которым посчастливилось видеть его на поле в начале нулевых. Но сейчас бывший капитан английской сборной фотографируется уже с новой легендой спорта. Это один из наиболее известных российских спортсменов, боец смешанных единоборств — 28-летний Хабиб Нурмагомедов.

Сильный и ловкий дагестанец в детстве дрался с медведем — отец считал, что для мальчишки это отличный способ показать, насколько он хорош в борьбе. Ну, а с людьми после того косолапого у него проблем не возникало. За свою карьеру Нурмагомедов провёл 28 боёв и не проиграл ни одного из них. После победы над американцем Дастином Порье в сентябре текущего года Хабиб стал самым популярным Instagram-блогером РФ, обойдя саму Ольгу Бузову. Сейчас у парня 18 миллионов подписчиков, у Ольги — 16,4 миллиона.

Криштиану Роналду

У огромного количества мальчишек по всему миру есть два любимых футболиста — это аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса». Эти игроки постоянно соревнуются в борьбе за награды вроде «Золотых мячей», но в плане популярности мы всё же выведем на первое место именно Криштиану, — у него всё же 189 миллионов подписчиков в Instagram, а у его извечного соперника — на 54 миллиона меньше.

Капитан национальной сборной Португалии, чемпион Европы 2016 года, лучший бомбардир в истории сборной и клуба «Реал Мадрид», пять раз признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА. Но известен он не только профессиональными успехами, а, к примеру, любовью к своей семье. К 34 годам португалец успел четыре раза стать отцом — троих детей ему родили суррогатные матери, младшую дочь — его девушка Джорджина Родригес.

Криштиану часто хвалят за то, что он привык помогать людям. Он неоднократно делал щедрые пожертвования пострадавшим от землетрясений и цунами, выделял средства на борьбу с раком. В общей сложности футболист отправил на благотворительность около 10 миллионов евро и его, несомненно, можно назвать достойным примером для подражания.

А кого вы могли бы добавить в список кумиров современной молодежи?