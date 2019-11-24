НОВОСТИ

На «Детском Евровидении-2019» восторжествовала Польша

Первое место на конкурсе заняла представитель страны-хозяйки Виктория Габор.

На «Детском Евровидении-2019» восторжествовала Польша
В 2017 году на «Детском Евровидении» победила участница от России Полина Богусевич. Фото: Thomas Hanses/junioreurovision.t

На международном конкурсе «Детское Евровидение-2019» победила девочка из Польши. Напомним, в этой стране и проходил финал шоу.

Юная певица Виктория Габор заняла первое место с 278 баллами от членов жюри и телезрителей (на этом конкурсе можно голосовать за певца из своей страны). На второй позиции — представитель Казахстана, а на третьей – Испании.

Участники от России Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак заняли 13-е место, набрав всего 72 балла. Как сообщает РИА Новости, мальчик нашего дуэта упал в обморок во время репетиции на стадионе, где проходили конкурс. Парня доставили в больницу, где он провел сутки под наблюдением врачей. Несмотря на это, Денберел смог выйти на сцену и выступить за Россию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Детское Евровидение"«Детское Евровидение — 2019»музыкальный конкурсПольша
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На «Детском Евровидении-2019» восторжествовала Польша
Интересно?
Поделись с друзьями: