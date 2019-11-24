На «Детском Евровидении-2019» восторжествовала Польша

На международном конкурсе «Детское Евровидение-2019» победила девочка из Польши. Напомним, в этой стране и проходил финал шоу.

Юная певица Виктория Габор заняла первое место с 278 баллами от членов жюри и телезрителей (на этом конкурсе можно голосовать за певца из своей страны). На второй позиции — представитель Казахстана, а на третьей – Испании.

Участники от России Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак заняли 13-е место, набрав всего 72 балла. Как сообщает РИА Новости, мальчик нашего дуэта упал в обморок во время репетиции на стадионе, где проходили конкурс. Парня доставили в больницу, где он провел сутки под наблюдением врачей. Несмотря на это, Денберел смог выйти на сцену и выступить за Россию.