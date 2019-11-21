Тринадцатилетний подопечный Игоря Крутого угодил в больницу в Польше

Денберел Ооржак почувствовал себя плохо во время репетиции детского Евровидения в польском городе Гливице.

Подопечный композитора и музыканта Игоря Крутого, участник конкурса «Детское Евровидение — 2019» 13-летний Денберел Ооржак попал в больницу в Польше. Он почувствовал себя плохо во время репетиции. Ближайшие сутки за ним будут наблюдать врачи.

Позже стало известно, что Денберел Ооржак сейчас чувствует себя хорошо. Ему обеспечивается отличный уход в клинике. За ним все время присматривают врачи.

В пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого прекрасно знают об инциденте. Здесь заметили, что подросток почувствовал себя плохо во время исполнения композиции «Время для нас». Кстати, вместе с российским участником на конкурс приехала его бабушка. Она сейчас очень обеспокоена состоянием внука и неустанно следит за ним. Также в курсе ситуации другие члены российской делегации, которые приехали в Польшу.

Все надеются, что к финалу конкурса подопечный Игоря Крутого восстановит здоровье. Решающая стадия пройдет 24 ноября. Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой должен выступить третьим на конкурсе. Отметим, что конкурс «Детское Евровидение» проходит с 2003 года. Два года назад представительница России Полина Богусевич заняла на нем первое место, сообщает ТАСС.