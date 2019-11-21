«Все зависит от нас»: какие талисманы взяли с собой участники «Детского Евровидения»

Накануне конкурса Teleprogramma.pro пообщалась с ребятами, которые представят нашу страну на «Детском Евровидении» в Польше. Они рассказали о своих увлечениях и мечтах.

Татьяна Меженцева

Родилась 14 декабря 2009 года в Москве. С 4-х лет занимается вокалом, играет на фортепиано и флейте, занимается воздушной гимнастикой и танцами. Сама пишет стихи и музыку.

Принимала активное участие в написании конкурсной песни «Время для нас». Признается, что уже давно мечтала выступить на международном конкурсе «Детское Евровидение».

Денберел Ооржак

Родился 3 июня 2006 года в республике Тыва г. Ак-Довурак. Воспитанием Денберела и его старшей сестры занималась бабушка, которая и открыла музыкальные таланты мальчика.

В начале 2019 Денберел переехал в Кызыл и стал учиться в музыкальной студии. Педагоги отметили талант мальчика и помогли ему попасть на телевизионное шоу.

Денберел оправдал надежды учителей и победил в суперсезоне шоу «Ты Супер!» на НТВ, а также на конкурсе «Детская Новая волна»

Татьяна и Денберел познакомились на «Детской Новой Волне»

Татьяна и Денберел познакомились во время конкурса «Детская Новая Волна» в Крыму. С 2019 года ребята являются студентами «Академии Игоря Крутого». Дети крепко сдружились, а позже решили вместе попробовать свои силы на Национальном отборе конкурса «Детское Евровидение» и успешно прошли его.

Их песня «Время для нас» (Time For Us) посвящена современному поколению и его подходу к жизни. Как дети говорят: «Мы все время выходим в интернет, и мы хотим быть в курсе того, что происходит. Но мы должны помнить о важных вещах. В наших силах сделать мир лучше и спасти нашу планету! Неважно, из какой страны вы родом или в какой семье вас воспитали — все зависит от нас».

Денберел привез в Польшу свой талисман

— Таня, Денберел, вы представляете Россию на международном конкурсе «Детское Евровидени-2019». Волнуетесь?

Таня: Немножко. В Польшу я взяла талисман — это монета времен Екатерины Первой, которую я однажды нашла. Перед выступлениями я подкладываю ее под пятку. Так я чувствую себя увереннее и почти совсем не волнуюсь.

Денберел: Немного волнуюсь. Стараюсь справляться с волнением с помощью танца. Еще на удачу привез в Польшу талисман — плюшевую игрушку.

— Вы смотрели когда-нибудь «Детское Евровидение»? Если да, то чьи выступления вам понравились?

Денберел: Я видел выступление Полины Богусевич, и мне понравилось. Она хорошо и очень зажигательно спела.

Таня: Мне тоже очень понравилось выступление Полины, а ещё Ани Филипчук.

— Кто вас поддерживает?

Таня: Вся моя семья, педагоги. А еще много звезд нам пожелали удачи. Спасибо им всем большое!

Денберел: За меня болеет моя бабушка и все мои земляки. А еще Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Лера Кудрявцева, Алексей Воробьев. Все они сказали, что будут за нас болеть и голосовать.

Футбол, бургеры и другие увлечения

— Чем кроме музыки вы увлекаетесь?

Таня: Я уже четыре года занимаюсь воздушной гимнастикой, и мне это очень нравится. Ещё я танцую чечетку и хожу на джиу-джитсу. Это такой вид борьбы.

Денберел: Я люблю играть в футбол с друзьями. Но сейчас, к сожалению, у меня нет на это времени. Еще я люблю кататься на коньках. И мне нравится ходить по магазинам, выбирать кроссовки.

— У вас есть любимые книжки, фильмы или мультики?

Таня: Недавно я прочла интересную книгу «Дот» Игоря Акимова, она про Великую Отечественную Войну. Из мультиков мне нравится «Котопес», «Том и Джерри», из фильмов —«Матрица» и «Джон Уик» с Киану Ривзом, «Я — легенда» с Уиллом Смитом, «Мулен Руж», а из сериалов «Шерлок Холмс» и «Обмани Меня».

Денберел: Я люблю смешные мультфильмы, например, «Том и Джерри», «Ну погоди», «Черепашки Ниндзя», «Гравити Фолз». Из фильмов мне нравятся боевики и ужасы, еще люблю картины с Уиллом Смитом и Джеки Чаном. Романтическое кино тоже нравится, например, «Титаник».

— Какое блюдо у вас любимое?

Таня: Я обычно ем то, что дают, я не привередливая. Люблю мороженое: шоколадное, ванильное и мятное. Правда, сейчас нам его нельзя — надо беречь голос. Нравится вермишелевый суп с курицей.

Денберел: Я очень люблю покушать, особенно йогурты, яичницу, салаты. Еще обожаю бургеры.

— Ребята, а у вас есть домашние животные?

Таня: У меня три собаки. Мальтийская болонка, ей четыре года и она очень веселая. Маламут Кинг, ему пять месяцев. Он очень добрый и любит играть с мячиком. А еще у нас есть бернский зенненхунд — Оскар. Он самый старший и поэтому очень серьезный, но иногда и он бывает веселым и смешным. А еще есть кошка, хамелеон, питон и восемь шиншилл.

Денберел: У меня тоже есть собаки: алабай и овчарка, их зовут по-тувински — Эйзир и Кёстюк (Орел и Очки).

— О чем мечтаете?

Таня: Моя самая большая мечта сейчас — победить на «Детском Евровидении-2019».

Денберел: Я мечтаю, стать голливудским актером и футболистом, а еще, чтобы Таня хорошо училась. Но на самом деле больше всего я хочу, чтобы родители никогда не бросали своих детей, чтобы они берегли и любили друг друга.

Финал конкурса пройдет в польском городе Гливице 24 ноября в 18:00.

На «Детском Евровидении» можно голосовать за свою страну.

Первый этап онлайн голосования будет открыт на официальном сайте шоу. 22 ноября с 22:00 по московскому времени и продлится до 17:59 24 ноября.

Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

Желаем удачи ребятам! Болеем за наших!