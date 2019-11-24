«Кто хочет накатить?»: на «Золотом граммофоне» Светлаков угощал зрителей

Национальная премия «Золотой граммофон» вручается уже с 1996 года. Но только в этом году впервые ведущие, а ими на нынешней церемонии были Иван Ургант и Сергей Светлаков, так душевно пошли в народ. Сергей Светлаков решил угостить зрителей рюмочкой горячительного.

«Ведь «Русское радио» — это что? Это гостеприимство. Чего антракта ждать? Кто хочет накатить? Давайте партеру нальем», — начал рассуждать ведущий.

«Сереж, ты войдешь в историю. Ты первый человек, который приведет зал в то же состояние, что и артисты за кулисами», — со сцены поддержал коллегу Ургант.

Потом Сергей предложил выпивать с тостами. Кто-то поднимал рюмку за Ани Лорак, «чтобы у нее все было хорошо, как у Димы Маликова», кто-то – за самого Сергея Светлакова. Соведущий юмориста Иван Ургант отметил, что это надо пить на брудершафт.

«Вот, поздравляю, у человека есть вкус», — обратился к девушке Светлаков.

Напомним, на закончившейся недавно церемонии вручения «Золотого граммофона» настоящими триумфаторами стали Николай Басков, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.