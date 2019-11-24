НОВОСТИ

«Кто хочет накатить?»: на «Золотом граммофоне» Светлаков угощал зрителей

Желающих оказалось немало.

«Кто хочет накатить?»: на «Золотом граммофоне» Светлаков угощал зрителей
Сергей Светлаков. Фото: кадр церемонии награждения.

Национальная премия «Золотой граммофон» вручается уже с 1996 года. Но только в этом году впервые ведущие, а ими на нынешней церемонии были Иван Ургант и Сергей Светлаков, так душевно пошли в народ. Сергей Светлаков решил угостить зрителей рюмочкой горячительного.

«Ведь «Русское радио» — это что? Это гостеприимство. Чего антракта ждать? Кто хочет накатить? Давайте партеру нальем», — начал рассуждать ведущий.

«Сереж, ты войдешь в историю. Ты первый человек, который приведет зал в то же состояние, что и артисты за кулисами», — со сцены поддержал коллегу Ургант.

Потом Сергей предложил выпивать с тостами. Кто-то поднимал рюмку за Ани Лорак, «чтобы у нее все было хорошо, как у Димы Маликова», кто-то – за самого Сергея Светлакова. Соведущий юмориста Иван Ургант отметил, что это надо пить на брудершафт.

«Вот, поздравляю, у человека есть вкус», — обратился к девушке Светлаков.

Напомним, на закончившейся недавно церемонии вручения «Золотого граммофона» настоящими триумфаторами стали Николай Басков, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Золотой граммофон"Иван УргантСергей Светлаковспиртное
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кто хочет накатить?»: на «Золотом граммофоне» Светлаков угощал зрителей
Интересно?
Поделись с друзьями: