Мать жертвы доцента Соколова озвучила причины убийства дочери

Мать убитой историком Соколовым Анастасии Ещенко Галина озвучила свои варианты причин содеянного. Женщина рассказала, что имея высокий пост в полиции, она сама расследует дело об убийстве дочери. После прояснения деталей у женщины сформировались свои причины всего произошедшего. Так, Галина Ещенко заявила, что, скорее всего, ее 24-летняя дочь захотела уйти от Соколова после очередного приступа ревности. Галина Ещенко уверена – Насте надоели постоянные выяснения.

«Московский комсомолец» также отмечает, что родители Ещенко были против отношений с Соколовым. Они неоднократно говорили дочери, что доцент годится ей в дедушки, однако тогда сама аспирантка разозлилась и заявила, что не будет больше рассказывать деталей, потому что мать против того, что она говорит.

Галина подчеркнула – до ситуации с историком их отношения с Настей были очень доверительными. Ещенко делилась всем с матерью, однако многие факты своих отношений скрывала.

«Мне абсолютно все равно, что сейчас с Соколовым, потому что моего ребенка уже нет. Если бы я его увидела, то задала бы один вопрос: «Зачем и за что?», — говорит она.