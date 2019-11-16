Хоронить нечего: жестоко убитую Соколовым аспирантку СПбГУ проводят в последний путь в закрытом гробу

Родители Анастасии Ещенко признались, что обвиняемый историк не оставил от их дочери практически ничего.

Убитую доцентом СПбГУ Олегом Соколовым 24-летнюю Анастасию Ещенко будут хоронить в закрытом гробу. Такое решение приняли родители девушки. Утром 16 ноября в Свято-Троицком храме на Кубани началось прощание с жертвой жестокой расправы. Сейчас на место стекаются люди – друзья семьи, знакомые и просто неравнодушные к произошедшему. Многие несут к ногам Насти цветы.

«Подъем» отмечает, что само тело никому из присутствующих не показывают – крышка темного гроба закручена, на ней стоит прижизненное фото Ещенко. Недавно безутешные мать и отец приезжали в Санкт-Петербург, чтобы забрать вещи и останки дочери. Тогда глава семейства признался – хоронить ему и матери практически нечего, ведь голову студентки Соколов отрубил и хранил в своей квартире, а отделенные от тела конечности пытался выбросить в реку.

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Отметим, в пятницу, 15 ноября, силовики провели с обвиняемым историком следственный эксперимент у реки Мойки, где тот пытался избавиться от тела возлюбленной студентки. Чтобы защитить мужчину от возможного нападения, на него надели бронежилет и каску.