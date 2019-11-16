Матери убитой студентки СПбГУ дважды потребовалась помощь врачей на похоронах дочери

В Троицкой церкви, где происходило отпевание, толпились люди и было достаточно душно.

Матери убитой историком Анастасии Ещенко дважды потребовалась помощь врачей на похоронах дочери. Утром 16 ноября к Троицкой церкви, где происходило отпевание, стали стекаться люди. Народу было много – некоторым желавшим попрощаться не хватало места, они вставали в очередь, чтобы подойти к закрытому гробу.

На протяжении всего процесса мать Анастасии – подполковник полиции Галина Ещенко не могла сдержать рыданий. Женщину трясло, она постоянно всхлипывала. Все это время рядом с ней находилась родственница – женщина активно поддерживала безутешную родительницу. Два раза Галине даже потребовалась помощь медиков, отмечает МК. Первый раз врачи подошли к ней спустя 17 минут после начала панихиды, второй раз – спустя полтора часа.

Важно отметить, что все это время, несмотря на плохое самочувствие, Галина Ещенко находилась рядом с гробом дочери. Церемония была закрытой от журналистов – близкие Анастасии не желали видеть прессу в печальный для себя день.

Напомним, 24-летняя Анастасия Ещенко стала жертвой расправы доцента СПбГУ Олега Соколова. Мужчина, по предварительной информации, выстрелил в свою студентку из обреза 4 раза, затем расчленил ее и спустя несколько дней попытался избавиться от тела в реке. Лишь недавно судмедэксперты смогли передать родителям Анастасии вещи и останки дочери.