Звездный стиль

«Костюм всех сразил наповал»: Гагарина устроила «жаркий вечер» на шоу Урганта

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале высказалась о подобранном ею наряде для съемок в «Вечернем Урганте».

«Костюм всех сразил наповал»: Гагарина устроила «жаркий вечер» на шоу Урганта
Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым (Фото: Globallookpress.com)

Полина Гагарина анонсировала свое участие в съемках программы Ивана Урганта. По словам певицы, она устроила «жаркий вечер» в студии, не став раскрывать перед поклонниками всех деталей. Для выхода в свет знаменитость выбрала комбинезон с длинными рукавами и декольте, украшенный пайетками и переходящий в сапоги на шпильке. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова не стала скрывать, что осталась довольна своим видом. Кроме того, по словам артистки, ей удалось оставить под впечатлением произвести впечатление на всю съемочную группу вместе с Иваном Ургантом.

«Вас сегодня ждет жаркий вечер со мной!! Мы смеялись так, как никогда! Костюм, который сразил всех наповал», — добавила Полина.

За экспертным мнением относительно образа певицы сайт Teleprogramma.pro обратился к стилисту Елене Бестави. По словам специалиста, этот ярчайший пример того, как девушка с некогда несовершенной фигурой смогла позволить себе воплотить в жизнь давнюю мечту. Сама Полина утверждала, что занимается спортом не для похудения, а скорее для поддержания мышечного каркаса. Поэтому певица не видит смысла в том, чтобы изнурять себе голодовками. По словам артистки, она позволяет себе лакомиться фастфудом: чипсами, бургерами, запивая это все газировкой.

«Это тот случай, когда девушка долгое время была полной и не могла себе много позволить… А сейчас ей нужно все это продемонстрировать… Да, внешность у Полины красивая, она все вытягивает. Для концертов — это идеальны вариант. Единственное в свете софитов Гагарина скорее всего визуально будет выглядеть очень большой… Когда все это начнет блестеть… Но, она все-таки артистка — ей можно», — добавила эксперт по имиджу и стилю.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИван Урганткрасота вне возрастамода и стильПолина ГагаринаПрограмма «Вечерний Ургант»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Костюм всех сразил наповал»: Гагарина устроила «жаркий вечер» на шоу Урганта
Интересно?
Поделись с друзьями: