«Костюм всех сразил наповал»: Гагарина устроила «жаркий вечер» на шоу Урганта

Полина Гагарина анонсировала свое участие в съемках программы Ивана Урганта. По словам певицы, она устроила «жаркий вечер» в студии, не став раскрывать перед поклонниками всех деталей. Для выхода в свет знаменитость выбрала комбинезон с длинными рукавами и декольте, украшенный пайетками и переходящий в сапоги на шпильке. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова не стала скрывать, что осталась довольна своим видом. Кроме того, по словам артистки, ей удалось оставить под впечатлением произвести впечатление на всю съемочную группу вместе с Иваном Ургантом.

«Вас сегодня ждет жаркий вечер со мной!! Мы смеялись так, как никогда! Костюм, который сразил всех наповал», — добавила Полина.

За экспертным мнением относительно образа певицы сайт Teleprogramma.pro обратился к стилисту Елене Бестави. По словам специалиста, этот ярчайший пример того, как девушка с некогда несовершенной фигурой смогла позволить себе воплотить в жизнь давнюю мечту. Сама Полина утверждала, что занимается спортом не для похудения, а скорее для поддержания мышечного каркаса. Поэтому певица не видит смысла в том, чтобы изнурять себе голодовками. По словам артистки, она позволяет себе лакомиться фастфудом: чипсами, бургерами, запивая это все газировкой.