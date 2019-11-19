Финалист 18-ой «Битвы экстрасенсов» предсказал Лолите еще один неудачный брак

Лолита Милявская еще летом объявила о расставании с мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет брака. Сначала она просто плакала, пытаясь пережить произошедшее, но потом озвучила причину размолвки. Как оказалось, возлюбленный ей изменял. Артистка знала об этом и долго терпела такое поведение, но в итоге их семья распалась. Теперь звезда намерена доказать в суде, что брак был фиктивный, так как Иванов изначально не собирался создавать полноценную ячейку общества с певицей.

К слову, Лолита не отчаивается, хотя для нее это уже пятый неудачный брак. Она воспрянула духом после развода. Артистка выпустила новый сингл, гастролирует и поражает дерзкими нарядами. Это доказывает, что даже в 56 лет женщина может быть хороша собой во всех смыслах.

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов не стал исключать, что у Милявской будет еще один брак.

«После развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым на судьбе Лолиты Милявской вряд ли стоит ставить крест, как в личной жизни, так и в творческой. Карты Таро говорят, что даже пятый брак Лолиты — не последний. Спустя какое-то время у певицы будет ещё один брачный союз, однако, к сожалению, тоже не вечный. Быть одинокой в душе — судьба Лолиты», — поделился предсказанием Александр.

По словам эксперта в области гадания, певицу всегда окружали и будут окружать мужчины, но в душе она чувствует одиночество. Скорее всего, по мнению Кинжинова, с этим чувством артистка и проживет до конца своих дней. Он заверил, что причины кроются в ее характере, а также в пагубной привычке. «По картам выпадает, что Лолите следует избегать излишнего употребления алкоголя. „Зелёный змий“ пагубен для любого человека, а для творческого тем более», — предупредил Александр звезду.