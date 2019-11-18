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Воплощение Бога: паломники со всего света съезжаются к хвостатому мальчику-обезьяне

Родственники шестилетнего Шивама Кумара отмечают, что ребенок повадками действительно похож на предка человека.

Воплощение Бога: паломники со всего света съезжаются к хвостатому мальчику-обезьяне
Обезьяна пристает к мальчику. Фото: КП/Вахрушева Елена

Шестилетний Шивам Кумар стал знаменит не только в Дели, где он родился, но и за пределами страны, благодаря короткому хвосту. Верующие восприняли появление мальчика на свет, как пришествие божества, и спешат к нему, чтобы познакомиться с ребенком лично. Родственники мальчика поведали, что Шивам уже родился с небольшим мохнатым хвостом в нижней части позвоночника. К шести годам атавизм достиг четырех сантиметров. Впрочем, пока и мальчику, и его родителям удается скрывать маленькую конечность от внимательных прохожих.

Newsflare отмечает, что, как только местные жители узнали о необычном ребенке, они стали приходить к дому Шивама, чтобы пообщаться с ним. Людей было так много, что семья мальчика не могла нормально существовать. Вслед за этим к дому стали стекаться паломники со всего мира. Они были уверены: Кумар — воплощение бога обезьян Ханумана.

Примечательно, что и сами родители подозревают мальчика в связях с потусторонними силами. Повадками малыш действительно напоминает им обезьян: скачет, как они, часто стоит на голове и даже пародирует их смех. На вопрос же о том, почему семья не хочет избавиться от хвоста, близкие отмечают — вера не предполагает такого исхода. Индийцы боятся, что исчезновение хвоста станет плохим знамением.

Сейчас семья боится, ведь люди не уверены, что их Шивама будет расти дальше.

«Хвост – это божий дар. Мы не хотим вмешиваться в планы Всевышнего», — подчеркивают они.

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Воплощение Бога: паломники со всего света съезжаются к хвостатому мальчику-обезьяне
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