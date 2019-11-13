НОВОСТИ

Стартап года: для раскрутки Telegram-канала ребенок стащил у родителей 2,5 млн рублей

Деньги у 12-летнего школьника выманил знакомый, обещавший ему продвижение в Сети.

Стартап года: для раскрутки Telegram-канала ребенок стащил у родителей 2,5 млн рублей
Ради Telegram-канала паренек не пожалел даже родителей. Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com

Чего не сделаешь ради раскрутки в Сети. Блогеры принимают опасные челленджи, школьницы выкладывают эротические фотографии. А что делать в такой ситуации обычному мальчику, который тоже хочет славы и денег?

Недавно 12-летний москвич удивил сотрудников правоохранительных органов. Он взял и отдал 2,5 миллиона родительских накоплений некому мужчине, который пообещал раскрутить его Telegram-канал.

Деньги хранились в семейном сейфе. 38-летняя мать ребенка обнаружила их пропажу, и ее подозрение, первым делом, пало на сына. Под строгим взглядом родительницы тот выпалил все, как на духу.

«В августе этого года он познакомился в Telegram с молодым человеком по имени Павел, который предложил создать свой канал и самостоятельно зарабатывать деньги, — цитирует новостное агентство «Москва» свой источник в правоохранительных органах. — Однако для запуска и рекламы необходимы деньги, объяснил Павел, и тогда мальчик на протяжении трех месяцев брал из родительского сейфа различные суммы и передавал их новому знакомому».

Так, понемногу, юный предприниматель отдал своему «бизнес-партнеру» всю заначку родителей.

12 ноября мать ребенка написала заявление в полицию с просьбой разыскать того самого Павла. Если повезет, «великого комбинатора» удастся задержать довольно быстро.

Ну а у юного владельца Telegram-канала так и хочется спросить, удалось ли ему раскрутиться. Стоили ли сотни подписчиков того ремня, что всыпал ему отец, узнав про деньги?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

TelegramблогердетикриминалМоскваотцы и дети
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стартап года: для раскрутки Telegram-канала ребенок стащил у родителей 2,5 млн рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: