Стартап года: для раскрутки Telegram-канала ребенок стащил у родителей 2,5 млн рублей

Деньги у 12-летнего школьника выманил знакомый, обещавший ему продвижение в Сети.

Чего не сделаешь ради раскрутки в Сети. Блогеры принимают опасные челленджи, школьницы выкладывают эротические фотографии. А что делать в такой ситуации обычному мальчику, который тоже хочет славы и денег?

Недавно 12-летний москвич удивил сотрудников правоохранительных органов. Он взял и отдал 2,5 миллиона родительских накоплений некому мужчине, который пообещал раскрутить его Telegram-канал.

Деньги хранились в семейном сейфе. 38-летняя мать ребенка обнаружила их пропажу, и ее подозрение, первым делом, пало на сына. Под строгим взглядом родительницы тот выпалил все, как на духу.

«В августе этого года он познакомился в Telegram с молодым человеком по имени Павел, который предложил создать свой канал и самостоятельно зарабатывать деньги, — цитирует новостное агентство «Москва» свой источник в правоохранительных органах. — Однако для запуска и рекламы необходимы деньги, объяснил Павел, и тогда мальчик на протяжении трех месяцев брал из родительского сейфа различные суммы и передавал их новому знакомому».

Так, понемногу, юный предприниматель отдал своему «бизнес-партнеру» всю заначку родителей.

12 ноября мать ребенка написала заявление в полицию с просьбой разыскать того самого Павла. Если повезет, «великого комбинатора» удастся задержать довольно быстро.

Ну а у юного владельца Telegram-канала так и хочется спросить, удалось ли ему раскрутиться. Стоили ли сотни подписчиков того ремня, что всыпал ему отец, узнав про деньги?