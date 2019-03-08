НОВОСТИ Чёрная роза и бьющиеся бокалы: мистика преследовала сериал «Мертвое озеро» даже на презентации
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Чёрная роза и бьющиеся бокалы: мистика преследовала сериал «Мертвое озеро» даже на презентации

Станислав Мороз

«Пикирующие» бокалы и черная роза в подарок. Чем еще запомнилась премьера мистического детектива

«Не верите в мистику? Тогда мы идем к вам!». Так можно описать происходящее на презентации мистического детективного сериала «Мертвое озеро», прошедшего в одном из столичных заведений.

Речь в сериале пойдет о знаменитом столичном детективе Максиме Покровском, который прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера – владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству – духу озера. Рядом с озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые – от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии… «Мертвое Озеро» – первый сериал в стиле нуар о русском севере.

Факт №1: мистическая задержка релиза

Сложные съемки в суровых сибирских условиях подошли к концу еще в прошлом году, и картина была готова к показу в ноябре 2018 года. Но её выход раз за разом откладывался. По словам  Романа Прыгунова, режиссер сериала, задержка была связана с формированием сетки вещания канала, но в процессе задержки удалось доработать мелкие детали. Что бы ни послужило причиной – мистика или «человеческий фактор» — это сыграло только в сторону качества сериала.

Многие из участников сериала «Мертвое озеро» пришли на премьеру
Фото ТНТ

Факт №2: черная роза для Евгения Цыганова

В разговорах с прессой Евгений Цыганов не отличается многословностью, поэтому всегда дает короткие, емкие комментарии. Но и поклонникам своего творчества он уделяет мало времени. На премьере сериала к Евгению подошла фанатка и подарила актеру черную тряпичную розу, сказав, что она создала цветок своими руками. Актер поблагодарил девушку и тут же удалился. Что это было? Мистика? Знак? Не известно. Но добавляем факт в копилку вечера.

Поклонница Евгения Цыганова подарила актеру черную розу
Фото Юрген Штейн

Факт №3: во время презентации падали бокалы

После начала показа все затихли и на одном дыхании следили за происходящим на экране, так что посторонние звуки были отчетливо слышны. То ли от излишней напряженности и увлеченности просмотром, то ли по другим причинам из рук гостей несколько раз падали бокалы. Зрители «по инерции» повернулись на звук, но через мгновение продолжили просмотр фильма.

Бокалы бьются — на счастье!
Фото ТНТ

Аншлаг и овации: гости остались довольны

Как только титры появились на экране, зал взорвался аплодисментами и овациями. Гости остались довольны показом, а участники проекта с радостью делились комментариями.

Данила Шарапов, продюсер: «Работая над «Мёртвым озером», мы почувствовали себя первооткрывателями. Многие до нас снимали русский север, но наш проект показывает жизнь провинциального северного городка так, как этого не делал никто».

Евгений Цыганов сыграл для всех присутствующих после презентации
Фото ТНТ

Евгений Цыганов: «Работать с Романом Прыгуновым (режиссером – прим.ред.) – большое счастье, потому что он отчаянный и отзывчивый человек. Он собрал классную команду, с которой я был рад впервые встретиться в кадре – это и Тимофей Трибунцев, и Саша Ребенок, и Паша Табаков, и другие талантливые актёры. Кстати, я только сейчас посмотрел первую серию «Мертвого озера», и мне очень интересно, как все сложится дальше».

Премьера сериала «Мертвое озеро» стартует 14 марта и будет доступна только на платформе ТНТ-PREMIER.

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Чёрная роза и бьющиеся бокалы: мистика преследовала сериал «Мертвое озеро» даже на презентации
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