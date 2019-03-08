Чёрная роза и бьющиеся бокалы: мистика преследовала сериал «Мертвое озеро» даже на презентации

«Пикирующие» бокалы и черная роза в подарок. Чем еще запомнилась премьера мистического детектива

«Не верите в мистику? Тогда мы идем к вам!». Так можно описать происходящее на презентации мистического детективного сериала «Мертвое озеро», прошедшего в одном из столичных заведений.

Речь в сериале пойдет о знаменитом столичном детективе Максиме Покровском, который прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера – владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству – духу озера. Рядом с озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые – от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии… «Мертвое Озеро» – первый сериал в стиле нуар о русском севере.

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Факт №1: мистическая задержка релиза

Сложные съемки в суровых сибирских условиях подошли к концу еще в прошлом году, и картина была готова к показу в ноябре 2018 года. Но её выход раз за разом откладывался. По словам Романа Прыгунова, режиссер сериала, задержка была связана с формированием сетки вещания канала, но в процессе задержки удалось доработать мелкие детали. Что бы ни послужило причиной – мистика или «человеческий фактор» — это сыграло только в сторону качества сериала.

Факт №2: черная роза для Евгения Цыганова

В разговорах с прессой Евгений Цыганов не отличается многословностью, поэтому всегда дает короткие, емкие комментарии. Но и поклонникам своего творчества он уделяет мало времени. На премьере сериала к Евгению подошла фанатка и подарила актеру черную тряпичную розу, сказав, что она создала цветок своими руками. Актер поблагодарил девушку и тут же удалился. Что это было? Мистика? Знак? Не известно. Но добавляем факт в копилку вечера.

Факт №3: во время презентации падали бокалы

После начала показа все затихли и на одном дыхании следили за происходящим на экране, так что посторонние звуки были отчетливо слышны. То ли от излишней напряженности и увлеченности просмотром, то ли по другим причинам из рук гостей несколько раз падали бокалы. Зрители «по инерции» повернулись на звук, но через мгновение продолжили просмотр фильма.

Аншлаг и овации: гости остались довольны

Как только титры появились на экране, зал взорвался аплодисментами и овациями. Гости остались довольны показом, а участники проекта с радостью делились комментариями.

Данила Шарапов, продюсер: «Работая над «Мёртвым озером», мы почувствовали себя первооткрывателями. Многие до нас снимали русский север, но наш проект показывает жизнь провинциального северного городка так, как этого не делал никто».

Евгений Цыганов: «Работать с Романом Прыгуновым (режиссером – прим.ред.) – большое счастье, потому что он отчаянный и отзывчивый человек. Он собрал классную команду, с которой я был рад впервые встретиться в кадре – это и Тимофей Трибунцев, и Саша Ребенок, и Паша Табаков, и другие талантливые актёры. Кстати, я только сейчас посмотрел первую серию «Мертвого озера», и мне очень интересно, как все сложится дальше».

Премьера сериала «Мертвое озеро» стартует 14 марта и будет доступна только на платформе ТНТ-PREMIER.