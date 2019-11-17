«Из такого дна, такого колодца»: Тарасова похвалила Медведеву за прокат на Гран-при в Москве

Евгения Медведева выступила на ледовой арене Мегаспорт в рамках московского этапа Гран-при с соотечественницами Александрой Трусовой и Станиславой Константиновой. В субботу, 16 ноября, фигуристки-одиночницы представили произвольную программу. В сумме двух прокатов подопечная Брайана Орсера набрала 225,76 балла. У Трусовой — 234,47 балла. Станислава заняла только одиннадцатое место, у нее — 156,94 балла.

После того, как Медведева выступила с произвольной программой, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась с телезрителями Первого канала своими впечатлением от увиденного на ледовой арене. Евгения удостоилась похвалы бывшей наставницы Алексея Ягудина. Татьяна Анатольевна призналась, что гордится Женей.

«Браво!! Вот все, что могла… максимум того, что у нее есть она сделала!! Здорово, молодец — с возвращением», — обратилась к спортсменке Тарасова.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал Татьяну Анатольевну, заявив, что Медведева безупречно прошла турнир. Спортсмен подметил, что она чисто откатала как короткую, так и произвольную программу.

«Мы увидели ту самую Женю Медведеву», — экспертно резюмировал Ягудин.

«Понимаете, ну как не уважать такую спортсменку. Как ее не любить. Из такого дна, из такого колодца она обратно. Нет у нее сегодня четверных прыжков… Но сальхов, который она учит уже готов», — добавила заслуженный тренер СССР.

На этапе Гран-при в Москве Александра Трусова завоевала золотую медаль, а Евгения Медведева стала обладательницей серебра.