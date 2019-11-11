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«Он знает, что делает»: Ягудин поддержал Петра Чернышева

По словам фигуриста, он со своими детьми постоянно гуляет мимо дома актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Он знает, что делает»: Ягудин поддержал Петра Чернышева
Ягудин поддержал Петра Чернышева/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что вместе со своими детьми и женой Татьяной Тотьмяниной постоянно гуляет мимо дома актрисы Анастасии Заворотнюк. Как известно, спортсмен проживает недалеко от особняка звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Петр Чернышев с женой. Фото
Ягудин поддержал Петра Чернышева/http://globallookpress.com/

«Муж Насти очень сильный человек, он сам знает, что делает. Желаем просто сил, не могу представить, что у них сейчас происходит», — сказал Алексей Ягудин.

Сегодня и многие другие фигуристы поддерживают Петра Чернышева. К примеру, Алексей Тихонов заверил, что готов по первому требованию и просьбе примчаться на помощь к коллеге. Он прекрасно понимает, как тому сейчас нелегко. Фигурист надеется, что в семье актрисы, которая, как известно, борется с тяжелым заболеванием, все будет хорошо.

Особую помощь семье Петра Чернышева оказала олимпийская чемпионка и его партнер по шоу «Аленький цветочек» Татьяна Навка. Все деньги, собранные от спектакля за 10 ноября, она передала фигуристу. Эти средства пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк. Навка заметила, что постоянно на связи с Петром Чернышевым. Тот рассказывает о положении дел. Как сказала Навка, Заворотнюк — молодец, потому что борется и противостоит болезни.

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Тэги:

Алексей ТихоновАлексей ЯгудинАнастасия ЗаворотнюкПетр ЧернышевТатьяна Навка
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«Он знает, что делает»: Ягудин поддержал Петра Чернышева
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