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Медведева призналась, что делала уроки в перерывах между тренировками

Фигуристка пожелала всем школьникам успехов и высоких результатов в учебе.

Медведева призналась, что делала уроки в перерывах между тренировками
Евгения Медведева вспомнила учебу в школе/ http://globallookpress.com

Серебряный призер Олимпийских игр в корейском Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева призналась в Instagram, что в школе делала уроки в перерывах между тренировками. Как отметила звезда, все одиннадцать лет первое сентября она встречала не за школьной партой, как большинство школьников, а в спортивном зале.

Медведева рассказала, что в Москве училась в школе «Самбо-70». Любимым ее предметом была математика. Она легко давалась спортсменке. Программу десятых и одиннадцатых классов звезда прошла экстерном за один год. Это нужно было, чтобы освободить олимпийский сезон и сосредоточиться на соревнованиях.

«Совмещать учёбу и спорт сложно, но очень важно. К слову, сейчас я учусь на четвертом курсе в Российском государственном университете физической культуры», — заявила прославленная фигуристка.

Отметим, что вскоре после игр в Корее Евгения Медведева рассталась со своей наставницей Этери Тутберидзе и перебралась в Канаду к новому тренеру. Сейчас она тренируется у Брайана Орсера. На чемпионате мира в Японии в этом году спортсменка смогла стать третьей. Этот результат девушка посчитала очень хорошим для себя с учетом неудач в начале сезона.

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Брайан ОрсерЕвгения МедведеваКореяПхенчханЭтери Тутберидзе

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Медведева призналась, что делала уроки в перерывах между тренировками
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