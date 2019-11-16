«Опасный гангстер»: Григорий Лепс рассказал, как его дочь вызвали на допрос

Артист признался, что не понимает, почему его объявили персоной нон-грата в нескольких странах.

Григорий Лепс не первый раз сталкивается с запретом на въезд в иностранное государство. На этот раз певцу закрыли въезд в Латвию. Представители властей объясняют такое решение оценкой служб безопасности. Ранее певцу также запретили пересекать границу Литвы за предполагаемые связи с криминальным миром.

Сам артист намерен обжаловать решение латвийских властей. Он объясняет запрет прецедентом, созданным США. По словам Лепса, в причастности к некой преступной организации его обвинил сам Барак Обама. Григорий пожаловался газете «Комсомольская правда», что даже его дочь вызывали на допрос в ФБР и просили предоставить сведения об отце.

Лепс признается, что ему льстит, что американцы говорят о нем: «Он опасный для нашего государства гангстер!» Однако он настаивает, что все обвинения не имеют под собой никаких оснований.