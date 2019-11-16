НОВОСТИ

«Опасный гангстер»: Григорий Лепс рассказал, как его дочь вызвали на допрос

Артист признался, что не понимает, почему его объявили персоной нон-грата в нескольких странах.

«Опасный гангстер»: Григорий Лепс рассказал, как его дочь вызвали на допрос
Григорий Лепс. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Григорий Лепс не первый раз сталкивается с запретом на въезд в иностранное государство. На этот раз певцу закрыли въезд в Латвию. Представители властей объясняют такое решение оценкой служб безопасности. Ранее певцу также запретили пересекать границу Литвы за предполагаемые связи с криминальным миром. 

Сам артист намерен обжаловать решение латвийских властей. Он объясняет запрет прецедентом, созданным США. По словам Лепса, в причастности к некой преступной организации его обвинил сам Барак Обама. Григорий пожаловался газете «Комсомольская правда», что даже его дочь вызывали на допрос в ФБР и просили предоставить сведения об отце. 

Лепс признается, что ему льстит, что американцы говорят о нем: «Он опасный для нашего государства гангстер!» Однако он настаивает, что все обвинения не имеют под собой никаких оснований. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Григорий Лепсдети звездзапрет на въездмафияФБР
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Опасный гангстер»: Григорий Лепс рассказал, как его дочь вызвали на допрос
Интересно?
Поделись с друзьями: