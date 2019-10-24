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Без алкоголя: Григорий Лепс раскрыл детали своего райдера

Певец признался, что не стремится объедать организаторов его концертов.

Без алкоголя: Григорий Лепс раскрыл детали своего райдера
Григорий Лепс завязал с пьяными концертами. Фото: Komsomolskaya Pravda

24 октября певец Григорий Лепс выступил на концерте в честь 10-летия «Крокус Сити Холла» в Москве. Перед своим шоу он остановился поболтать с журналистами и рассказал, как сейчас гастролирует по стране. Напомним, ранее было несколько случаев, когда зрители замечали, что их любимый артист находится на сцене в нетрезвом виде. Но сейчас, по словам исполнителя «Рюмки водки на столе», всё иначе.

«Прошли те времена, когда я пил. Сейчас прошу (по райдеру. — Прим. авт.) только о воде и парочке бутылок вина, которые отдаю музыкантам. А так бутерброды разные… Ничего необычного. Красной икры не прошу, организаторов не объедаю», — весело рассказал он.

Григорий Лепс
Григорий Лепс на концерте #10летlive. Фото: Кристина Десятова.

Напомним, последний год Лепс не пил алкоголь, потому как заключил пари. Свое слово 57-летний певец сдержал и недавно позволил себе пригубить вина на открытии собственной пирожковой. По его мнению, алкоголизм ему не грозит.

А вы верите, что Григорий Лепс практически не пьет?

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«Крокус Сити Холл»алкогольГригорий Лепсконцертыконцерты звездРайдер звезд
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Без алкоголя: Григорий Лепс раскрыл детали своего райдера
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